El amor no hace sufrir: las graves enfermedades que pueden desarrollarse por permanecer en una relación tóxica

El amor puede traer cientos de beneficios a nuestras vidas y varios estudios demuestran que, incluso, puede ser positivo para nuestra salud, sin embargo, cuando tenemos una relación tóxica, esto es todo lo contrario y pueden desarrollarse graves consecuencias.

En la actualidad, muchos movimientos han impulsado el amor propio, de tal manera que se ha creado una gran consciencia acerca de las relaciones tóxicas, sin embargo, es importante compren des las dificultades de identificar si nos encontramos en este tipo de relaciones.

Por eso, lo primordial es conocer que situaciones se presentan dentro de las relaciones tóxicas y cómo nos sentimos con respecto a nuestras parejas.

De esta manera, podemos identificar y frenar a tiempo aquellas situaciones que no son saludables para nuestras mentes ni para nuestros organismos.

Las señales de toxicidad en una relación son subjetivas e indirectas, pero lo más importante para despertar las alarmas es prestar atención cuando haya sensaciones de malestar emocional.

Las relaciones tóxicas con frecuencia se identifican porque la pareja no llega a acuerdos justos en los que ambos tengan beneficios en igual medida, por el contrario, uno suele aprovecharse del otro consciente o inconscientemente.

Este aprovechamiento también suele ser subjetivo, ya que puede ser aumentar el ego individual, controlar u obtener otros beneficios personales.

De esta manera, existen muchos tipos de comportamientos tóxicos y entre estos podemos encontrar menosprecio, denigración, comportamiento posesivo, control, actitud utilitaria, comportamiento individualista, inducción de culpa, intimidación y mal carácter.

¿Qué se siente estar en una relación tóxica?

Existen varias sensaciones comunes que las personas experimentan cuando se encuentran en una relación dañina, aquí te dejaremos algunas para que sea más sencillo identificar.

Te sientes alejada de tu familia y amigos: te pierdes de momentos que antes eran importantes para ti.

No tienes el mismo rendimiento laboral / escolar: ya no cumples con tus tareas de la misma forma, estás distraída y no priorizas de forma adecuada.

Dejas de lado las actividades cotidianas para pasar más tiempo con él: parece que es necesario pasar cada vez más tiempo con él, sin embargo, el resto de tus actividades quedan de lado.

Sufres violencia: las amenazas, los insultos o las agresiones están presentes en la relación.

El amor no debe ser tóxico. - Instagram @cinefilosoficial

Dejas de lado tus metas para estar junto a tu pareja: lo que siempre ha sido importante para ti lo estás dejando a un lado y te enfocas en mejorar tu relación.

Todas estas son características que sirven como una alerta para determinar que no te encuentras en una relación sana, de tal manera que debes hallar la forma de salir de esta situación para poder llevar una vida saludable.

Así afectan las relaciones tóxicas en la salud de tu organismo

Además de todas las alteraciones en el bienestar mental que derivan en trastornos como la ansiedad la autoestima baja y la depresión, las relaciones tóxicas también afectan nuestra salud física.

Aquí te presentaremos algunas de las enfermedades que pueden derivar:

Aumento de la presión arterial: esto eleva las probabilidades de sufrir un ataque al corazón, un accidente cardiovascular, enfermedad renal o muerte prematura.

Sistema inmunológico deficiente: el estrés crónico provocará que tus defensas no funcionen de forma óptima, lo cual te hará más propensa a contraer virus, baterías y desarrollar enfermedades.

Película "Obsesión secreta". - Agencias

Colesterol alto: esto se debe a que muchas personas en relaciones tóxicas descuidan sus hábitos alimenticios, de modo que surgen otras condiciones como colesterol y triglicéridos altos.

