Razones por las que mis amigas son el amor de mi vida y prometo no abandonarlas

El fin de semana, específicamente el domingo, terminé de ver la última temporada de The Crown. Mientras la serie avanzaba me pregunté: ¿Por qué Diana estaba tan sola? ¿Dónde estaban sus amigas? ¿No tenía un círculo de contención?

Sí, lo sé, ella pertenecía a la realeza, a una estructura inquebrantable en la que las emociones y sentimientos no son protagonistas, pero no pude dejar de pensar en lo sola y asilada del mundo que se encontraba. Por eso y por muchas cosas más que han sucedido en la pandemia, considero necesario que le demos las gracias a las mujeres que nos hacen fuertes y nos dan su apoyo.

Más allá de lo sentimental, en el The Anatomy of Friendship señalan que elegimos a los amigos por sus afinidades con nosotros: edad, religión, nivel socioeconómico, educativo, preferencias políticas e incluso por la forma en la que toman nuestra mano y nos demuestran afecto.

Otros estudios recogidos por The New York Times hace algunos años sugerían que los amigos tienden a compartir las mismas ondas cerebrales cuando se les somete a los mismos estímulos. La amistad nos nutre, nos da sentido de pertenencia y lo mejor es que elegimos como amigos a personas con las que podemos llegar a compartir muchísimas experiencias enriquecedoras.

La importancia de la amistad en tiempos de pandemia

Estos meses han sido muy difíciles para todo el mundo. De manera persona puedo decirte que llevo ocho meses sin ver a mucha gente que quiero. Ha sido retador pues en estos días han pasado cosas importantes y no estar de manera física puede desgastar hasta la persona más centrada.

Son mi grupo de contención

A diferencia de muchos grupos de amigos, los míos parecen duplas. Es decir, comparto pocos amigos dentro de mis círculos y las personas en las que más confío no tienen relación entre sí. Como sea, ellas me apoyan y ayudan siempre que las necesito. Un consejo en los momentos difíciles, ayuda económica, recordarme quién soy y cuál es mi potencial son algunas de las cosas que les ha tocado hacer y por las cuales siempre estaré agradecida.

Me ayudan a salir de las malas rachas

Hace meses me escuché contándole a mis mejores amigas que estaba "muy rota", que hacía años que no me sentía así de triste, perdida y sin saber cuál era mi rumbo. Una de las peores crisis que he experimentado en esta década (los 30), se presentó hace meses. No sé si a ti que me lees te ha pasado, seguro sí, pero hace muy poco tiempo tenía el corazón muy roto y ellas estuvieron ahí para darme su amor y para recordarme que todo pasa.

Mis amigas son ese grupo que me recuerda que nadie que te haga sentir así de insegura y triste vale la pena. Agradezco su perspectiva y su manera respetuosa de cuidarme.

Están orgullosas de mí y yo de ellas

Para mí una de las cosas clave en todas mis relaciones es la admiración. No puedo salir con alguien si no me siento orgullosa de esa persona y la verdad es que espero lo mismo, que esa persona esté feliz de que yo esté en su vida. Mis amigas, en muchas ocasiones, han creído más en mí que yo.

Ellas son su amor y sus palabras de aliento me muestran una cara bonita de la vida. Son un grupo de personas de las que me siento completamente orgullosa. Me emocionan sus logros y me preocupan sus caídas de la misma forma que ellas lo hacen conmigo.

Son incondicionales

Las amigas son ese grupo con el que tú eliges compartir la vida. Han estado ahí en las buenas en las malas, se han preguntado por qué tardé tanto en contarles cierta cosa o situación. No todo es color de rosa, como en todas las relaciones hay momentos difíciles de superar, pero el amor y la disposición se seguir compartiendo la vida es lo que nos hace seguir caminando juntas.

Si tienes amigas incondicionales recuérdales lo valiosas que son para ti.

