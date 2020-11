Fotos de Carlos y Diana en Australia que muestran el viaje en el que Lady Di encantó con su elegancia

Con el estreno de la nueva temporada de The Crown muchos de los secretos alrededor de la vida de Diana Spencer y el príncipe Carlos han sido revelados. Los momentos de Carlos y Diana en Australia han levantado revuelo al ser un supuesto parteaguas en la vida de la pareja.

The Crown está inspirada en la vida de los royals y muchas de las situaciones retratadas están escritas para enganchar a la audiencia. El cuento de la Cenicienta que vivió Lady Di se desmorona en cada episodio. Aquí vienen los spoilers, así que alerta por si aún no la has visto, puede que leas cosas que te gustaría ver primero.

Diana Spencer era muy joven cuando se convirtió en un miembro de la realeza, a la sombra de un amor que parecía inquebrantable entre Carlos y Camila. Diana, de acuerdo a la serie y a lo narrado por ella misma en el documental Diana: In her own words, vivió momentos de depresión, una relación tóxica que la llevó al límite, que la arrastró a poner en riesgo su salud.

Carlos y Diana en Australia

En el episodio seis vemos momentos cumbre de la relación entre la pareja real. Un viaje por Australia en un momento político complicado para Reino Unido y el matrimonio entre Lady Di y el príncipe Carlos son los ingredientes que hacen de este capítulo uno de los más entretenidos de la serie.

En The Crown vemos que Diana se convirtió en un respiro para la realeza, su cercanía con la gente, su calidez, su belleza y sonrisa conquistaron no solamente a los británicos, también hicieron lo propio con la gente de Australia, en una gira en la que la "princesa del pueblo" mostró su lado maternal, en el que, de cierta forma ayudó a que luego de esa visita no afectara más la relación de la Corona con Australia

¿Cómo fue el viaje en verdad? ¿Cuáles fueron los gestos que molestaron a Carlos? La historia retratada por los fotógrafos de la época da fe de cómo fue el viaje y los momentos en los que la pareja cautivó al mundo.

En la serie podemos ver a la princesa de Gales saludando al público en Sidney. En la realidad ese paseo sí se hizo y la gente estaba encantada con la belleza de la Diana.

A través de The Crown vemos que Diana vio en el nacimiento de su hijo William una luz, se concentró en él y en su bienestar que, de acuerdo a lo plasmado por los creadores de la serie, insistió en llevarlo a Nueva Zelanda.

Verla tan maternal, tan cercana a su hijo, fue uno de sus aciertos en la gira.

Si hay una escena que enamoró dentro de este episodio es la del baile entre Diana y Carlos. Supuestamente en ese momento estaban decididos a luchas por su matrimonio y dejar de lado la relación que el príncipe de Gales sostenía con Camila Parker.

El viaje a Australia fue, sin duda, un momento que marcó al vida de Lady Di, un momento en el que la monarquía británica encontró de nuevo a una persona que la gente amaba y que con su carisma se ganó un lugar en el corazón de millones.

