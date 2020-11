Esta rutina de ejercicio te ayudará a aumentar tus glúteos usando un escalón

Trabajar los glúteos siempre es un reto para todas, especialmente porque la mayoría hace todo por evitar las odiosas sentadillas.

Lo primero que debes hacer es quitarte la idea de que hacer ejercicio es una tortura y que necesitarás de equipo pesado o de una membresía en el gimnasio para poder hacer tu rutina. Tampoco debes ir pensando en bajar de peso porque te frustrarás al no ver resultados inmediatos.

El ejercicio es un bien para todo tu cuerpo y los movimientos para levantar los glúteos también son geniales para fortalecer tus piernas.

Fortalecer tus piernas hará que tengas un mejor soporte así como también corregirá tu postura y hará que tengas mejor condición física.

Lo único que necesitarás para esta rutina serán unas escaleras o un banco pequeño en el que puedas subirte sin problemas.

Este circuito te hará sentir motivada para moverte y ver que el ejercicio no es tan monótono y pesado como parece. Lo mejor es que no necesitas equipo ni un gran espacio. Sólo no olvides que la clave para que funcionen es ser constante.

Ahora ponte ropa cómoda y una playlist ganadora para que sudes sin sentir que es una tortura. ¡Haz un poco de calentamiento antes de empezar para evitar lesiones"

Pasos aeróbicos

-Coloca tu pie derecho en el escalón, inclínate hacia adelante y da un paso hacia arriba para que estés parado con ambos pies sobre la caja.

-Retrocede con el pie derecho y colócalo en el suelo. Luego, retrocede con el pie izquierdo. A continuación, da un paso hacia arriba con el pie izquierdo seguido del pie derecho. Cada repetición cambiarás de pie.

Sentadilla escalonada

-Comienza con la pierna derecha en el escalón superior, la pierna izquierda en el escalón inferior y los pies más anchos que el ancho de los hombros.

-Ponte en cuclillas enviando las caderas hacia atrás, manteniendo el pecho erguido y doblando las rodillas.

-Baja tanto como puedas, presionando el talón derecho. Regresa a la posición inicial estirando ambas piernas.

-Haz 10 repeticiones y luego repite en el otro lado. Hazlo más difícil: mientras te paras a la posición inicial, haz un paso lateral para subir las escaleras con cada sentadilla. Realiza 10 repeticiones, luego repita en el otro lado.

Estocada en reversa en escalón

-Colócate frente a las escaleras con el pie izquierdo en el segundo escalón y la pierna derecha detrás de ti en el piso.

(A) Levanta la rodilla derecha hacia el pecho, luego retrocede rápidamente a la posición inicial.

(B) Baja al suelo con la pierna izquierda, colocándola detrás de la derecha, luego haga una estocada (con la rodilla derecha directamente sobre el tobillo).

-Da un paso atrás rápidamente, la rodilla izquierda contra el pecho y vuelve a la posición inicial. Haz 12 repeticiones, luego haz 12 más en el otro lado.

Más de este tema

Tres posturas de yoga que te facilitan concebir el sueño

Con estos ejercicios amarás tus muslos gruesos más que nunca

10 razones para entrenar con pesas

Te recomendamos en video