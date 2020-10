Conoce los beneficios de la dieta flexitariana

En los últimos años debido a la mayor consciencia de las personas por el medioambiente y las externalidades producidas por la producción de carne animal, como el alto consumo de agua y energía, las dietas vegetarianas y veganas se han vuelto más populares, tomando hoy una mayor relevancia el flexitarianismo.



Según la última encuesta Ipsos, un 22% de los chilenos ya se ha sumado a esta tendencia, y cada vez hay más personas que escogen este tipo de dieta por los beneficios que trae.

¿En qué consiste este tipo de alimentación? “Los flexitarianos son personas que les gusta la comida de origen animal, pero que son conscientes de las consecuencias que provocan. Entonces reducen su consumo a 1 o 2 veces por semana para disminuir este impacto", aclara Sofía Ulloa, nutricionista experta en este tipo de dietas.

Según la OMS, la salud mejora mucho cuando se reduce la ingesta de carne animal, en especial la carne roja. Algunos de los beneficios de este tipo de dieta, según Ulloa, son los siguientes: pérdida de peso, reducción de la presión arterial y menor riesgo de diabetes tipo II. “Como este estilo de alimentación es relativamente nuevo, los beneficios se siguen estudiando”, agrega la especialista.

Hoy en día hay distintas alternativas que imitan el sabor de la carne y facilitan, sin sacrificios, el proceso de reducir su consumo, algunas de estas opciones son: la Beyond Burger, la famosa hamburguesa de Beyond Meat que incluso sangra al cocinarla; Chick’n Strips Teriyaki, pollo hecho completamente en base a proteína vegetal de la marca Gardein; o Beyond Sausage, la longaniza vegana cuyo sabor y textura imitan a la perfección a una de carne animal, todos disponibles en Protteina Foods, el principal marketplace de productos plant-based del país.

Desde marzo a la fecha aumentó en un 600% la venta a través de Protteina.com, cifra de la cual el 40% son clientes nuevos. Sandra Porcile, directora y fundadora de Protteina Foods, comenta que esto se debe a que el consumidor está prefiriendo cada vez más alimentarse de manera más sana porque hay una mayor consciencia sobre el origen de lo que se come y las repercusiones que provocan este tipo de decisiones. “Nuestros productos van dirigidos a este perfil de consumidores que realmente están buscando hacer cambios en su dieta, que puede ser adoptar una dieta completamente plant-based o dar pequeños pasos prefiriendo opciones que imitan a la carne sin perder el sabor o calidad”, finaliza Porcile.´

Todo esto y más lo puedes encontrar en www.protteina.com, donde hay muchísimos productos plant-based, y/o armar tu pack parrillero en www.protteinagrill.cl, que promete tener en una hora tu pack listo para los momentos de antojos.

