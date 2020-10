Rutina de ejercicios para piernas fuertes

View this post on Instagram

PIERNAS PARA PRINCIPIANTES🆕 Si apenas te estas iniciando y tienes poca experiencia en el mundo del ejercicio está rutina es para ti 👌🏼 . No necesitas ningún implemento adicional, solamente con tu peso corporal puedes empezar a ejercitar tu cuerpo y fortalecer tus articulaciónes✅ . Ganarás movilidad, flexibilidad, fuerza, resistencia y lo mejor de todo: salud y energía ⚡ . Realiza 12-15 repeticiones de cada ejercicio durante 3 rondas. Descansa durante 30 segundos entre ejercicios 🔄 . Ahora no tienes excusa para no empezar mañana mismo a mejorar tu vida sin necesidad de un gimnasio 🏠 @viviamato 🎥 #latiendadeportiva1 #estilodevida #vidasaludable #yogacolombia #pilatescolombia #fitnesscolombia #ejercicioencasa #rutinaencasa #medellin #bogota #rutinapiernas