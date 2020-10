Rutina de ejercicios ideal y completa para mujeres principiantes en el mundo fitness

Muchas veces vemos a el cuerpo y la resistencia de las mujeres fitness y lo hacemos con nostalgia imaginándonos que es ocupan un lugar que nosotras nunca podremos. Nada más lejos de la realidad. Te contamos una rutina de ejercicios ideal para principiantes que transformará tu vida.

Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que no se trata de enorme sacrificio y una larga entrega a ejercitar todo nuestro cuerpo. Lo importante aquí es que tengas constancia y dedicación. Con estos dos ingredientes, más temprano que tarde, podrás lucir el esbelto y tonificado cuerpo que siempre has soñado.

La rutina de ejercicios que te proponemos la puedes hacer en tan solo 20 minutos. No está conformada por actividades complicadas. Así que ya no tienes excusas para comenzar el mundo fitnes.

Rutina de ejercicios ideal y completa para principiantes

Para realizar la rutina de ejercicios que te proponemos, lo primero que tienes que hacer es un breve calentamiento. Puedes colocarte de piel y separar repetidamente las piernas, hacer ejercicio paraestiras tus hombros. Luego alternar estos con unas sentadillas.

Posteriormente, baja tus manos al piso y levantarte alzando tu pierna izquierda logrando que toque tu mano derecha y hacer lo mismo con la pierna derecha. Luego, separa las piernas y has giros hacia los lados con tus brazos estirados. Pasa a hacer un movimiento lateral que te permita tocar tus pies con tus piernas.

Baja tu tronco hasta lograr tocar tu pie izquierdo con las manos la vez que levantas la pierna derecha hacia atrás. Repite el procedimiento, pero ahora con los las manos y pierna derechas. Dobla una de tus rodillas hasta que toque el piso y en esta posición efectúa estiramientos de brazos y hombros.

Da pequeños saltos separando las piernas y luego toca el suelo con tus manos. Haz el mismo salto con las manos unidas. Y para una descripción más detallada del calentamiento mira el siguiente video.

1.- Jumping jacks

Con una dedicación de un mimuto y medio y un descanso de 30 segundos vas a realizar esta actividad para comenzar la rutina de ejercicios. Se trata de saltar mientras separa las piernas y juntas las manos por encima de la cabeza.

2.- Mountain climbers

Lo segundo que debes hacer para la rutina de ejercicios es una actividad física llamada Mountain climbers o Escalador de montañas. Dedícale 45 segundos seguidos y un descanso de 30 segundos.

Colócate boca abajo con las piernas estiradas y las manos apoyadas en el piso. Ahora comieza a flexionar y estirar tus rodillas como si estuvieras escalando una montaña.

3.- Trote con rodillas al pecho

En este ejercicio lo que debes hacer es saltar intentado llevar tus rodillas al pecho de manera alternada. Es decir, derecha, izquierda, derecha, izquierda y así sucesivamente. Debes realizarla por un minuto y medio y descansar durante 30 segundos.

4.- Sentadilla con golpe

Sigue tu rutina de ejercicio con unas sentadillas con golpe que consiste en colocar tus manos con el puño cerrado y los brazos doblados junto a tu pecho. Luego, baja lentamente hasta hacer la sentadilla.

Levántate lentamente y estira uno de tus puños hacia adelante simulando que das un golpe. Hazlo, alternando los puños, por un minuto y medio con descanso de 30 segundos.

5.- Zancada hacia atrás con patada

Ponte en posición recta y, posteriormente, baja hasta que una de tus rodillas toque el suelo. Posteriormente, levántate y da una patada al frente. Repite el ejercicio, alternado tus piernas por espacio de un minuto.

6.- Crunch de oblicuos

Para finalizar tu rutina de ejercicios para principiantes te recomendamos realizar Crunch de oblicuos que consiste en una especia de abdominales, solo que lo realizarás con una pierna doblada sobre la otra y tus manos debajo del cuello.

