Rutina cardio hiit para quemar grasa

RUTINA CARDIO HIIT 🔥 15 MINUTOS! #hola15minutos . . Estás son mis rutinas diarias que te ayudan a entrenar sin que el tiempo sea UNA EXCUSA ✨💪🏻☑️ . . Solo necesitas LA DECISIÓN, la energía llega una vez EMPIECES 😎 . . PARA: principiantes e intermedios ☑️4 rondas de cada ejercicio ☑️Hacer cada ejercicio x 3 segundos ☑️Descansa solo 15 segundos entre ejercicios ☑️haz lo 30 segundos con cada pierna cuando aplique . . ESTO ES UN PASO A PASO DE FORMA CONSTANTE NO EXTREMA. 😎💪🏻✨🙌🏻 . . Quienes se activan con este RUTINA?