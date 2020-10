Rutina de ejercicios para brazos hermosos

View this post on Instagram

💪 REDUCIR Y TONIFICAR BRAZOS SIN EQUIPO ESPECIAL 💪 ⠀ ¿No tienes pesas en tu casa? No hay problema, aprende a usar el peso de tu cuerpo para trabajar tus brazos completicos: bíceps, tríceps y hombros. Adiós alas de murciélago 🦇 . ⠀ Y cómo ayer le dimos duro a las piernas y glúteos en la clase en vivo, hoy toca al tren superior. ⠀ INSTRUCCIONES:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 🎶Pon tu música favorita, la del video es “Aspen Vista” de Simón Doti. 🎯 Zona : Brazos. ⚡️Rutina de Bajo impacto. 👼Principiantes 2 series .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 👧Intermedios 3 series .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 😤Avanzados 4 series .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #️⃣ 20 repeticiones 😴Descanso 30 segs.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ entre cada ejercicio. ⠀ Estos entrenamientos son dirigidos a personas que ya vienen haciéndolas desde hace tiempo o que tienen experiencia entrenando.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⠀ Si eres principiante, si necesitas organizar la alimentación, o si tienes experiencia pero te falta disciplina, te invito a mi Reto-Curso de 21 días CusiFit Lab.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 💪Vas a obtener:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ✓Programa para Organizar tu alimentación,con comidas saludables,fáciles y ricas que te llenan de energía.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ✓Rutinas de ejercicios exclusivas para ponerte en forma desde casa entrenando conmigo de comienzo a fin.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ✓Trucos para Fortalecer la disciplina. Porque es lo que necesitas para mantenerte firme en tu meta para ponerte en forma.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Entra en www.cusifit.com Y aprovecha el precio de promoción:⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Precio full USD$ 139,99⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ PRECIO OFERTA USD$49,9 ⠀ . #ClaraDivano #CusiFit ⠀ ⠀