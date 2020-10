Los 4 errores más comunes y que debes evitar cuando te ejercitas en casa

Hacer actividad física es imprescindible no solo por mantener nuestra figura, sino por asuntos de salud. Sin embargo, los gimnasios han permanecido cerrados por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, muchas personas han optado por seguir entrenado desde el hogar. Si te ejercitas en casa debes estar pendiente de no cometer algunos errores.

En el mundo actual, no son pocos los que ya no necesitan los gimnasios. Pueden comprarse muchas máquinas y seguir vía online a algunos influencers fitnes. No obstante, así como la tecnología y el mercado se ha abierto también es factible ser susceptible a varios factores.

Porque si hay algo que aún no puedes encontrar en los entrenamientos online si te ejercitas desde tu casa, es un guía que te vaya explicando qué hacer y qué no para lograr realizar las actividades con óptimos resultados.

Debemos estar atentas a no cometer errores para que nuestro esfuerzo valga la pena - Agencias

Errores comunes cuando te ejercitas en casa

1.- No prestar atención a las posturas

Las posturas que nos indican los especialistas para realizar las actividades físicas son importantísimas, así te ejercites en casa. Cada posición tiene el objetivo de que ciertos músculos sean trabajados con efectividad. Pero uno de los errores es solo prestar atención al ejercicio y no fijarnos en los detalles de postura que debemos tomar en cuenta.

Otro problema que se presenta son los tiempos. Como no tenemos un entrenador al lado realizamos los ejercicios a consideración de nuestro tiempo y los momentos de descanso y de actividad son sumamente importante para que el ejercicio cumpla con la función deseada.

No prestarle atención a las posturas correctas es una gran falla. - Agencias

2.- Ignoramos los tiempos

Insistimos, como no tenemos un entrenador al lado y te ejercita en casa te sientes con más libertad de distraerte. El influencers online puede decirnos, por ejemplo, que debemos realizar un ejercicio por un minuto y medio seguido y luego descansar 30 segundos para realizar otra repetición y no seguimos las indicaciones, sino que lo hacemos al ritmo que consideremos.

Respetar los tiempos es fundamental. - Agencias

3.- Hacemos pausas para atender cosas del hogar

Cuando te ejercitas en casa es muy posible que no estés del todo concentrada. Puede que mientras decides realizar tu entrenamiento estés a la vez preparando el almuerzo.

También puede ocurrir que suene el teléfono y hagamos una larga pausa hablando con una amiga o que llegue una visita y tengamos que interrumpir nuestra rutina. Esto perjudica en gran medida nuestro entrenamiento y, en consecuencia, sus resultados.

Lo más recomendable en estos casos es apartar un lugar de tu casa que se encuentre lo más lejos posible de cualquier interrupción y saber que ese es el espacio exclusivo para entrenarte. Fija una hora de trabajo físico e imagínate que estás en un gimnasio y, por nada, detengas tu actividad o te distraigas con otras tareas.

Hacer pausas para atender llamadas en uno de los errores más comunes que se cometen cuando te ejercitas en casa. - Agencias

4.- Exigirte de más

Los especialistas recomiendan intercalar los días de actividad física. No obstante, con el sedentarismo que ha impuesto el confinamiento, es común que sintamos que estamos sobrepasadas de peso y queremos aumentar la actividad física para contrarrestar el tiempo perdido.

Este es un grave error. Puedes dañar tu musculatura. Toma los descansos debidos y to te exijas de más. Incluso en las guías de influencer puedes elegir la actividad que más vaya con tu estilo, porque no todas las personas estamos aptas para todos los ejercicios que se pueden encontrar en internet.

Exigirse de más también es contraproducente. - Agencias

Estos son los errores más comunes que podemos encontrar cuando te ejercitas desde casa. Trata de no cometerlos y seguir nuestras recomendaciones para lograr alcanzar los objetivos con tu cuerpo que te has propuesto.

