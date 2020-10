Las mejores rutinas para tonificar piernas y aumentar glúteos que aprendimos de Sascha Fitness

View this post on Instagram

RUTINA DE PIERNAS EN GYM. . De vez en cuando me escapo a este gimnasio residencial, tiene normas súper estrictas, no te puedes quitar la máscara, solo puedes utilizar el gimnasio si lo reservas y permiten máximo dos personas cada dos horas. Lo tenía para mi sola así que aproveché para grabar esta rutina básica pero súper efectiva, trabaja femorales, glúteos y cuádriceps. . Sentadillas con barra: 4 series de 12. Peso muerto: 4 series de 12. Leg curl sentada: 4 series de 12-15. Cuando estés en la fase concéntrica contraer por dos segundos. Leg Extension: 4 series de 12-15. Leg Press: 4 series de 12. Trato de empujar el peso más con los talones y así el trabajo se siente más en los glúteos, abrí las piernas más ancho que mis hombros, si cierras más las piernas el trabajo se siente más en los cuádriceps. Abductores en máquina 4 series de 12 y luego 10 repeticiones cortitas como pulsando. Pantorrillas individuales con mancuerna, 4 series de 15. . . Tips importantes: antes de hacer la rutina calentar por 10 minutos en alguna máquina de cardio, controlar el movimiento durante todos los ejercicios, contraer abdomen, controlar respiración, llegar al número de repeticiones con esfuerzo sin perder la buena postura, no se estiren estático antes de entrenar háganlo después. Tomen agua antes, durante y después del entrenamiento. 15 minutos antes de mi entrenamiento me tomo mi suplemento a base de aminoácidos (BCAA+L Glutamina+HMB+HICA+L Carnitina)👊🏼💪🏼, me ayuda mucho con el rendimiento y recuperación. . Luego de entrenar no me dan las piernas para hacer cardio, yo lo hago apenas me despierto, antes de desayunar, pongo la caminadora en 12 de inclinación y camino a paso rápido por 45 minutos sin sostenerme, que me cueste mantener una conversación. Éste cardio es buenísimo para glúteos.