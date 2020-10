Ni tu acné ni tus marcas en la piel definen tu valor

Foto de portada: Instagram/ @myfacestory

Tener acné es difícil y vivir en una sociedad tan llena de prejuicios no lo hace más fácil. Aunque se trata de un problema cosmético, puede afectar tu vida de manera real, desde tu autoestima hasta la forma en la que interactúas con otros. Resulta increíble cómo una condición de la piel puede afectar tanto la forma en que te sientes acerca de ti misma y aislarte del resto por miedo a lo que pensarán de ti.

Casi todo el mundo sufre de brotes en algún momento de la vida. Comienza cuando las secreciones grasosas de las glándulas sebáceas de la piel (glándulas sebáceas) tapan las pequeñas aberturas de los folículos pilosos (poros tapados). Si las aberturas son grandes, los zuecos toman la forma de puntos negros: pequeños. Si las aberturas permanecen pequeñas, las obstrucciones toman la forma de puntos blancos: pequeñas protuberancias de color carne.

Las lesiones de acné son más comunes en la cara, pero también pueden ocurrir en el cuello, el pecho, la espalda, los hombros y la parte superior de los brazos. La alimentación, el estrés pero sobretodo la herencia y las hormonas están detrás de la mayoría de esta condición. Pero contrario a la creencia popular, para muchas personas no es tan fácil combatirlo con una buena dieta o productos de skincare como lo hacen los influencers. No se puede cambiar la predisposición a este problema cutáneo lo que lo hace más doloroso y, a menudo, vergonzoso.

¿Cuántas veces te has sentido incómoda por creer que están viendo esas marcas y protuberancias mientras hablas con alguien? ¿Cuántas veces has aplicado varias capas de maquillaje para ocultar tu acné lo más posible? ¿Cuántas veces has sentido que eres poco atractiva o incluso desagradable por tus brotes?

La sociedad ejerce tanta presión sobre nosotras que nos hace creer que una condición de la piel es una condena. Sin mencionar la falta de empatía y educación de muchos que hace que señalen a otros por "verse diferente".

La realidad es que el acné no te hace diferente, ni tampoco "menos deseable". Ni tu acné ni las marcas que ha dejado en tu piel definen tu valor. Nadie tiene por qué señalarte, ni recordarte que tienes acné. Es decir, ¡lo sabes! Todos los días te despiertas y lo ves. Pero es algo que no le incumbe a nadie más. No hay nada más odioso que las opiniones no solicitadas.

Estamos tan acostumbradas a ver todos esos detalles como defectos. Las mujeres parecemos condenadas a que los demás vean nuestras estrías, manchas, cicatrices, arrugas y marcas de acné como algo terrible. Crecemos con miedo de que aparezcan y cuando están ahí, automáticamente nos sentimos derrotadas. Es agotador vivir creyendo que tenemos que encajar en los estándares de belleza de la sociedad

¡Tenemos que romper con esos patrones!

La cuestión es que tu acné no tiene nada que ver con quién eres como persona. Esos bultos en tus mejilla o en tu barbilla no son un "castigo divino". Es porque tu cuerpo es único, porque obviamente es genéticamente diferente al de cualquier otra persona en el mundo.

Eres hermosa por muchas otras cosas, tanto externas como internas. Quienes te aman de verdad, no están contigo porque sí. Hay algo en ti que les atrae, algo que hacen que se acerquen a ti para pedirte un consejo, para llorar o para reír por algo estúpido que hicieron. Quienes te aman de verdad te consideran el alma de la fiesta, un elemento esencial en sus vidas.

Sí, el acné apesta, no importa la edad que tengas pero cuando aprendes a aceptar que es parte de ti, puedes enfocarte en encontrar soluciones en lugar de hacerlo un problema más grande. Quizá nunca desaparezca por completo o quizá sí. Quizá un día despiertes sin nada pero en dos meses, volverás a estar cubierta de brotes. El acné es tan impredecible pero sin importar qué pase, tienes que entender que no te hace "poca cosa", ¡al contrario! Eres una guerrera porque todos los días aprendes a amarte y aceptarte, algo que muchos no han logrado consigo mismos.

Es lógico que quieras una piel limpia y sana pero poco a poco debes darte cuenta que al igual que tu peso, tu color de piel o el tipo de cabello que tengas no define tu valor. No debería determinar si sales de casa o no, ni tampoco tu estado de ánimo, ni debería aislarte del mundo. Porque el acné es normal y tú y muchos otros tienen que lidiar con él. Recuerda siempre que eres digna de amor y de ser feliz. El acné no es un motivo por el que no puedas alcanzar tus sueños ni tampoco ser tu mejor versión.

