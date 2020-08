Deja de creer que no eres bonita por tener mejillas "regordetas"

Seguramente has tenido días en los que te miras al espejo y te sientes la mujer más fea del mundo. Esas veces en las que miras tus redes sociales y te das cuenta de que no te pareces en nada a esas chicas que se llenan de "likes" por su gran atractivo físico. Por si fuera poco, aquellos titulares que sugieren looks para "cierto tipo de rostros" no ayudan mucho pues al final, consideras que nada de eso te haría ver bonita.

Muchas veces, las mujeres que tienen mejillas "regordetas" sienten que no encajan en ninguno de los modelos de belleza que sugieren cortes de cabello, tonos de labial o estilos de peinado. Por si fuera poco, hay tantas famosas que promueven cirugías estéticas para deshacerse de este rasgos.

Quizá pienses que tener esas mejillas es tierno para una niña pequeña pero no para alguien de tu edad. ¡Deja de sufrir! Aunque no lo creas, hay tantas que quisieran tener eso que te hace tan única. En serio, las mujeres nunca estamos felices con lo que tenemos y eso es algo que debemos cambiar.

Tal vez has tenido una relación tóxica contigo misma, proveniente de las presiones sociales que te dicen cómo debes verte para ser aceptada. Todas hemos pasado por eso pero juntas debemos entender que nadie tiene que definir nuestro valor.

Si tienes mejillas regordetas o un rostro más redondeado, probablemente sea algo genético. ¡No es algo de lo que debas avergonzarte! Al contrario, ¿sabías que es un rasgo que te hará ver más joven por más tiempo? Aunque no lo creas, así como existen procedimientos para retirar esa "grasita" que hace que tu rostro se vea más gordito, existen otros que que lo rellenan para dar esa apariencia juvenil. No por nada les dicen "baby face" (carita de bebé). Así que ama tus mejillas regordetas.

Muchas famosas han puesto en alto este rasgo. Drew Barrymore, Selena Gomez, Jessica Alba, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Mila Kunis, Jennifer Lawrence y muchas más han demostrado que una chica con mejillas "regordetas" puede verse bien con lo que sea.

No es tan fácil escuchar que debes aceptarte tal y como eres cuando tienes tan grabado que tus imperfecciones te hacen horrible. Quizá te has acostumbrado a eso y aunque haces un esfuerzo por amarte, sigues pensando que tu valor está en tu forma. Pero no estás sola.

Ni la forma de tu cara ni el tamaño de tu cuerpo definen lo que vales. No es una condena ni una maldición. Eres hermosa tal y como eres.

Basta de dejar que nos afecte todo el bombardeo con ideales de belleza e imágenes increíblemente poco realistas de cómo deberían verse nuestros cuerpos. Sólo tú defines tu propio valor.

Nunca dejes que nadie te diga que no eres bonita ni te dejes llevar por comentarios negativos. Tú eres tú y nada más importa. Lo único que debes aceptar es aquello que te ayude a crecer y ser mejor.

