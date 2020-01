Las mujeres solteras no necesitan de nadie que determine cuanto valen

Ya sea que acabes de terminar una relación o que seas la eterna soltera de tu círculo social, por aguna razón, las personas siempre creerán que estás sola y que eres miserable.

Las personas siempre tienen algo que decir con respecto a la soltería y son libres de tener una opinión pero las reglas han cambiado, y deben dejar de asumir que el no tener pareja es una condena que omite lo que una mujer vale.

Durante siglos, nos han hecho creer que el valor de una mujer es definido por una pareja; si están casadas, si tienen hijos y si han formado la "familia feliz". Bajo este pensamiento, aquellas que no tienen nada de eso (o sólo una), no son plenas.

Error.

Estar soltera no es una maldición, así como estar en una relación no es necesariamente una bendición. Hay personas que les va bien estando en pareja y otras que prosperan por sí mismas. Lo importante es tener claro que tu estatus amoroso no tiene que definir lo que vales.

Estar soltera es tener la libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras. Es tener la capacidad de concentrarse en ti, en tu carrera y tus objetivos personales. Cierto, estar en pareja no debe ser un impedimento para esto pero seamos honestas, a veces, cuando compartes tu vida con alguien más, terminas cambiando tus planes para encontrar el balance con el otro.

Estar soltera no significa que seas menos o que no tengas una vida plena. La soltería te enseña a encontrar la fuerza dentro de ti para ser feliz por tu cuenta; te enseña a reír sola y sentirte bien con quien eres como ser individual.

La soltería te enseña a que no necesitas de nadie más para definir lo mucho que vales. Nadie más que tú, tiene ese poder.

El amor propio es de valientes por eso, cuando estás soltera, ponerte primero debe ser tu prioridad para no creerte todo lo que la sociedad dice sobre no tener pareja. Estar soltera es cuidarte a ti misma, hacer tiempo para ti y abrazar lo que eres.

Así que si estás soltera, debes grabar en tu mente que no necesitas que alguien más defina lo mucho que vales. Está bien apoyarte en una pareja, pero por más amor que haya, esa persona no determina quién eres.

La próxima vez que dudes, mírate al espejo y repítele que eres increíblemente sexy, simpática y hermosa. Recuerda que aún en esa soledad y confusión que puedes estar sintiendo en este momento, eres hermosa; que aún puedes tener el coraje para salir adelante y que pase lo que pase, eres suficiente y antes que nadie, eres la primera que debe abrazarse y darse tanto amor como pueda

