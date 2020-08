Es momento de dejar de ver el cabello rizado como algo "anti-estético"

El cabello siempre ha sido considerado un rasgo de feminidad en las mujeres. Muchas soñamos con tener una cabellera abundante y hermosa, que vuele con el viento como sucede en los comerciales de productos de belleza o con las princesas Disney.

Sin embargo, la sociedad se ha encargado de hacernos creer que tenemos que tener cierto tipo de cabello para ser hermosas. Por lo general, se ha impuesto que mientras más liso lo tengas, más sexy te ves. Por alguna razón, los rizos han sido vistos como algo "anti estético" y ni se diga del estilo afro que es aún más esponjoso.

Una película que marcó mucho esto fue El Diario de la Princesa donde Mia Thermoópolis pasa por un radical cambio de look. No sólo se encargan de deshacerse de sus cejas gruesas sino también de su esponjosa cabellera porque al parecer, un lacio perfecto era más digno de una princesa.

Muchas mujeres con cabello rizado hemos pasado por grandes traumas con respecto a esos pelos alborotados en nuestra cabeza. Aunque cada vez existen más productos para darle un mantenimiento, suelen ser más costosos o complicados y en los salones de belleza, no falta quien te haga sentir que no puedes tener un buen cambio de look porque tus rizos son imposibles de domar. Por si fuera poco, son pocas las famosas que realmente se muestran orgullosas de sus alborotadas melenas.

Con todas esas presiones, es difícil no hacer del planchado una costumbre. Muchas dedicamos horas y horas a alisar nuestra melena cada mañana, con la idea de que así nos veremos más lindas.

Ya es hora de que el mundo entienda que todas somos hermosas y que el cabello rizado tiene su magia.

Tener el pelo rizado es todo un arte y la verdad es que las de pelo liso lo envidian. La melena rizada te da un aspecto salvaje y cuando logras domarlo, se ve increíble cuando el viento lo hace volar y si se despeina, qué más da, de todos modos siempre buscará demostrarte que tiene vida propia.

Es probable que sufras para peinarlo cada mañana y que odies esos días de lluvia en los que parece aumentar su tamaño. Pero debes sentirte orgullosa de dejarlo libre ya que derrochas una gran personalidad y un poder que todos notan cuando pasas.

Recientemente el corto animado Hair Love cautivó a la Academia por tratarse de la historia de una niña que se siente frustrada con su cabello alborotado. La lección por supuesto es que el cabello es algo que nos da personalidad y que nos diferencia del resto.

Todos recuerdan siempre a "la chica del cabello rizado" porque en serio somos únicas. Sólo piensa en Julia Roberts en Mujer bonita o en Shakira cuando salió cantando en el desierto Wherever, Whenever. Beyoncé, Zendaya, Halle Berry y hasta J.Lo han lucido orgullosas sus cabelleras.