Ejercicios fáciles con las que reducirás de las "alitas de murciélago" de los brazos

Mantener lo brazos tonificados sin duda parece una tarea muy complicada. Es que es muy fácil que olvidemos trabajar esta zona, provocando que nos queden los molestos "gorditos" que cada vez que agitamos parecieran "alitas de murciélago", o "de salero".

Muchas de nosotras descuidamos esta zona porque creemos que si recurrimos a las pesas para tonificarla, tomaremos una forma demasiado tosca.

No, las pesas no nos hará cuerpo de hombre, por el contrario, serán un gran aliado para deshacernos de la grasa acumulada en los brazos. Ahora que estamos encerradas por la cuarentena de coronavirus, puedes aprovechar para trabajar tus brazos y no, no necesitas equipo especializado.

Golpeo de boxador

Al igual que con el ejercicio anterior, puedes utilizar dos botellas de agua que sirvan como pesas.

-Sostén las pesas mientras estás de pie, con los pies separados al ancho de los hombros y las rodillas suaves (ligeramente dobladas).

– Saca los brazos frente a ti uno a la vez durante un minuto. Al alternar de un lado a otro, mantén las pesas a la altura de los hombros. Evita sacudir tu cuerpo, pero permite que tus caderas se muevan naturalmente mientras golpea.

-Los ejercicios cardiovasculares como este son excelentes para quemar calorías al tiempo que tonificas los brazos.

Elevaciones laterales del brazo

-Párate derecha, con los brazos a los lados de st cuerpo y sostén una botella en cada mano con las palmas hacia adentro.

-Comienza con tu lado izquierdo, inhala y levanta lentamente el brazo para que quede paralelo al piso. -Asegúrate de no bloquear el codo manteniendo una ligera curva.

-Asegúrate de que tu brazo esté derecho y la palma de la mano hacia el piso.

-Exhala y baja lentamente el brazo hacia tu costado.

-Repetir en el lado derecho. Haz 10-15 repeticiones en cada lado y dos series.



Lagartijas con piernas flexionadas (flexiones de diamante)

Las flexiones no son solo para inflar el pecho. Con esta posición de la parte superior del cuerpo, el tóner de todo el cuerpo también se convierte en un entrenamiento de brazos.

-Comienza en una posición de flexión modificada, con las rodillas dobladas hacia los lados, los pies presionados juntos y las manos al ancho de los hombros.

-Aprieta los abdominales apretados y, manteniendo la columna vertebral naturalmente recta, dobla los codos hacia los lados y baja el torso hacia el piso, deteniéndote a unos centímetros del suelo.

-Presiona rápidamente hacia arriba.

Haz 20 repeticiones.