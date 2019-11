Es necesario el amor propio para encontrar la estabilidad emocional que estás buscando

Es muy complicado encontrar estabilidad emocional en un mundo tan difícil. Las crisis existenciales, los obstáculos, la falta de amor propio son normales en una sociedad que exige tanto.

Todo va con demasiada rapidez, y no hay forma de pausar por mucho que lo necesitemos. Es importante entender que es mentira aquella felicidad eterna que nos vendieron.

No todos están bien siempre, hay nuevos obstáculos que nos retan, y habrá momentos que la tristeza se apoderará de nosotros. Lo importante es tener las herramientas para poder enfrentar esto de la mejor manera.

Un elemento fundamental es tener amor propio. Aunque parece muy fácil, es una batalla diaria a la que nos enfrentamos como mujeres. Sobretodo, porque tenemos estereotipos en todos los canales que nos rodean.

Una buena autoestima va ligada a la estabilidad emocional, pero no es la totalidad. Si de por sí tendremos estos retos que tenemos que lidiar, no podemos crearnos solas problemas o meternos en ellos adrede.

Algo que pasa seguido cuando no tenemos el suficiente amor propio. Nos metemos en relaciones tóxicas, seguimos personas que nos complican aún conseguir una autoestima, o callamos nuestra voz al jamas poner un alto a situaciones que nos incomodan.

La falta de valoración positiva de uno mismo es mucho más común y menos evidente de lo que parece. Es imposible sentirse cómodo todo el tiempo con tu aspecto, pero si más de la mitad del tiempo enfocas tu pensamiento en lo que quieres cambiar… es momento de analizar qué está pasando.

No puedes tener estabilidad emocional si no estás bien contigo, ni tampoco podrás estar bien con los demás si no te amas. Procuraras dinámicas tóxicas que te afectaran emocionalmente, y no te permitirán alzarte.

