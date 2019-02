10 señales que vives en una eterna crisis existencial y debes parar ahora mismo

1.- Todo lo ves negativo

Vives tu vida concentrándote en lo negativo. Olvidas las alegrías en tu vida, y te contentas con quejarte de aquello que tanto te acongoja. Hay días buenos y malos, pero siempre es una nube negra en tu vida.

2.- Evalúas una y otra vez tu vida

Sientes que hay algo mal contigo, y con tu vida. Piensas si así quieres terminar, si esas son las decisiones que te llevarán a vivir el gran sueño. En conclusión, te concentras en el futuro y te olvidas de vivir el presente.

3.- No estás conforme

No te sientes cómoda, quieres más, y solo sufres por no tenerlo. ¿El problema? Normalmente cuando esto sucede solo sufrimos, y pocas acciones realizamos para hacer un cambio en nuestras vidas.

4.- Te arrepientes de tus decisiones

No solo te concentras en el futuro, también buscas demasiado en el pasado. "Si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho tal, si las cosas las hubiera manejado distinto…" Ya, olvídalo, no pasó, no hay por qué aferrarse.

5.- Eres muy crítica contigo misma

Te exiges demasiado, sientes que nunca das el ancho, te preocupas demasiado por no ser suficiente. ¿Un consejo? RESPIRA.

6.- Te comparas con los demás

Empiezas a comparar tu vida, tus éxitos, y la forma en la que manejas tus relaciones. Como es una crisis existencial, siempre terminas perdiendo, y terminas hundiéndote más en tu tristeza.

7.- Te sientes pérdida

No encuentras el camino. No sabes si quedarte, salirte, huir, y eso te hace entrar en pánico. Relájate, el pánico no es amigo del razonamiento, y terminas eligiendo las peores decisiones.

8.- Tienes sentimientos de estar estancado

Crees que todos están avanzando, que tu vida se ha estancado, que no estás yendo suficiente rápido. Nunca es bueno ese tipo de sentimientos, porque, ¿acaso es una carrera?

Si se casaron y tú no, ¡felicidades por ellos!, si ya se mudó, ¡qué padre! Algún día empezarás a cumplir con tus sueños, y no dependen de ellos ni de sus expectativas.

9.- No encuentras una pasión

Todo se vuelve tan rutinario que ya no te apasiona nada. Encuentra tu pasión, y aunque trabajes, jamás la dejes ir.

10.- Te sientes sola

Las crisis existenciales son egoístas, crees que todos son felices y eres la única con sus problemas. Créeme, hay días que todas tenemos nuestro pequeño infierno.

