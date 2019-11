7 consejos que te servirán de mujeres que siempre se amaron sobre todas las cosas

Consejos de amor propio

Parece mentira que el amor a uno mismo sea tan difícil de conseguir. Tenemos que enfrentar demasiadas batallas, estereotipos y exigencias sociales para llegar a un punto de amor propio. No es que siempre nos odiemos, pero sí nos rigen nuestras inseguridades.

A veces requerimos repetirnos como mantra lo hermosas que somos para creerlo. Es cambiar la narrativa de nuestros pensamientos, y de la misma forma cultivar mejores hábitos que nos protejan de tantos estímulos negativos.

Aquí hay 7 mujeres que aunque cayeron, se equivocaron, y tuvieron momentos de inseguridad; ellas encontraron su fortaleza para dar importantes mensajes a las mujeres del mundo.

1.- María Felix

«Es preciso que la mujer sea fuerte, que sea firme, que sea autónoma en la medida de los posible, que busque tener una vida independiente, claro con su papel de madre, con su papel de esposa. Eso está bien. Yo he sido madre y esposa y lo he sido a fondo pero me he forjado a pulso y me he hecho yo una vida propia».

Es una de las figuras femeninas más importantes de la llamada Época de Oro del cine mexicano. Sus frases se volvieron icónicas por la fortaleza que éstas mismas denotaban.

María Felix

2.-Michelle Obama

«Una de las lecciones con las que crecí fue la de mantenerme fiel a mí misma y nunca permitir que lo que los otros digan me distraigan de mis metas».

Es una abogada, administradora universitaria y escritora estadounidense. Es un modelo a seguir para las mujeres y una luchadora incesante que busca proveer educación, derechos básicos, y concientizar.

Michelle Obama - Agencias

3.- Simone de Beauvoir

«El día que una mujer pueda amar no desde su debilidad sino desde su fortaleza. Cuando pueda amar no para escapar de sí misma sino para encontrarse, no para humillarse sino para afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal».

Escritora, profesora y filósofa francesa feminista.​ Luchó por la igualdad de las mujeres, y sus lecciones continúan siendo vigentes hoy en día.

Simone de Beauvoir

4.- Emma Watson

«A las mujeres jóvenes se las hace creer que tienen que ser algún tipo de princesa, delicada y frágil, y eso es una estupidez.Si debo ser una princesa, quisiera ser una princesa guerrera, definitivamente”.»

Es una actriz, modelo y filántropa británica. Una de las voces –hoy en día– más importantes sobre los derechos de las mujeres. A pesar de su corta edad es un ejemplo de amor propio, fortaleza y seguridad.

Instagram Emma Watson

5.- Meryl Streep

«Mujeres: no se preocupen por su apariencia. Lo que te hace diferente o extraña; esa es tu fuerza tu fuerza.»

Es una actriz estadounidense de teatro, cine y televisión, candidata en 21 ocasiones al premio Óscar. Es la consentida de Hollywood, y demostró que para triunfar no se necesitan seguir los estereotipos sociales.

Meryl Streep - El Diablo viste a la Moda

6.- Marylin Monroe

«La felicidad está dentro de uno, no al lado de nadie.»

Fue actriz de cine estadounidense considerada un icono pop y un símbolo sexual. Se adueñó de su cuerpo, rompió mitos, y se convirtió en un ejemplo de seguridad para muchas mujeres.

Marilyn Monroe

7.- Grace Kelly

«Básicamente soy una feminista, creo que las mujeres pueden hacer lo que deciden hacer.»

Fue una actriz ganadora del Óscar que después se convirtió en princesa consorte de Mónaco. Rompió estereotipos de la realeza dando un ejemplo a las mujeres de seguir siempre sus sueños.

Grace Kelly

