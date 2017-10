Estas son 6 claras señales de que ya no amas a tu pareja Aunque no quieras reconocerlo, esta es una realidad

Enamorarse de una persona es algo mágico, más aún si tuviste la fortuna de ser correspondida. Por eso es que, después de pasar varios meses o años con ese alguien que te hizo sentir tan feliz, es lógico que te parezca muy complicado admitir que ya no amas más a tu pareja.

Sí, el desamor no es algo sencillo de descubrir cuando estás tan acostumbrada a alguien (o a veces simplemente no lo quieres ver), pero hay algunas señales que pueden ayudarte a saber si ya no amas a tu pareja y que es momento de seguir adelante.

Ya no dices “Te amo”

Honestamente, ¿cuándo fue la última vez que te nació decirle “Te amo” a tu pareja? Si constantemente te descubres sonriendo y cambiando el tema cuando él te lo dice, lo más probable es que ya no sientes el mismo amor y que por eso evitas forzarte para tener que expresar esas importantes palabras.

No te sientes bien cerca de él

Antes, cuando la relación comenzó, sentías que a su lado eras algo así como una chica superpoderosa. Tan especial que los defectos no importaban. Pero, ahora simplemente te sientes incómoda pasando “mucho” tiempo con él y es como si las mariposas hubieran desaparecido.

Prefieres evitar la intimidad

El sexo es uno de los factores más importantes de una relación sana y amorosa. Por ello es que si tú ya no sientes ganas de tener intimidad con tu pareja y rehuyes de todas las maneras posibles los encuentros, es una señal de que el amor que le tenías está muriendo o ya no existe.

Ya no lo ves en tu futuro

Aquellos planes a largo plazo en los que te veías al lado de tu pareja se han ido. Ya no sueñas con pasar tu vejez tomada de su mano. Por el contrario, muchas de las ideas que tienes ahora ya no lo incluyen. ¿Lo peor? Por más que intentas imaginar un futuro con él, ya no puedes.

Su relación cayó en la rutina

Te levantas por las mañanas, desayunas, se dan un beso de despedida, vas a trabajar, vuelves a casa, cenan juntos y se quedan dormidos. Así todos los días. Ya ves tu relación como una rutina diaria y no tienes ganas de ser detallista como antes. Es más, estás un poco aburrida de estar con él.

Ya no lo ves atractivo

Cuando amas a una persona, todo en ella te parece atractivo y para nada notas sus defectos. Pero, para ti tu pareja ya no se ve tan guapo como cuando comenzaron a salir, su cabello es rebelde y ya no te gusta, y además, su manera de hablar de molesta un poco. ¿En verdad necesitas otra prueba?

Nadie más que tú puede saber lo que siente por su pareja, pero trata de no vendarte los ojos y ser clara sobre si lo sigues amando o no.