Cómo atraer al amor a tu vida con la “Lista de la pareja soñada” El reconocido Sistema de Sanación Alama nos enseña que, para alcanzar encontrar a la pareja soñada, es recomendable llevar a cabo una limpieza y protecciones energéticas, de manera de evitar volver atraer personas y situaciones de baja vibración, que las cosas se estanquen o bien que atraigas personas que pueden propiciar daño emocional.

A días de que llegue la primavera, muchos son los que se sienten mucho más motivados a salir, conocer nuevas personas y, por qué no, con más ganas de volver a emparejarse. Atrás van quedando entonces los procesos de recogimiento interno -relacionados con el otoño e invierno- dando la bienvenida al renacimiento y crecimiento que nos trae la primavera y el verano.

En este sentido, los días más soleados para muchas personas significa un “renacer, florecer, transmutar dolores emocionales del pasado y darle la bienvenida a nuevas experiencias y relaciones”, explica Valeria Mandakovic, psicóloga y creadora del Sistema de Sanación Alama.

Para encontrar el amor verdadero, la terapeuta propone elaborar la “Lista de la pareja soñada”, con el objetivo de materializar el amor que deseas haciendo tres exhaustivas listas. La primera, “Lista de los SÍ”, que debe incluir todas las características que debe tener la persona para que sí o sí sea la pareja soñada.

La segunda, “Lista de los Tolerables”, que alude a todo aquello que estamos dispuestos a tolerar, sin que ello implique ceder en algún punto crítico.

La tercera y última “Lista de los Plus”, que agrupa todas aquellas características específicas que nos pueden fascinar del otro, pero no es una “exigencia” para ser la pareja ideal (ej.: tocar guitarra flamenca)

La psicóloga explica que es fundamental que en cada una de ellas “integres todos los aspectos relevantes para ti, tales como: apariencia física, emociones, relación con amigos, relación de pareja, estado civil, si tiene o no hijos, relación con los padres, política, religión, trabajo, salud, edad, ciudad de residencia, etc.”

Y, una vez realizadas, una o dos veces al día, imaginar la pareja que deseas, disfrutando al máximo tu visualización ya que, si aparecen miedos o pensamientos negativos, “puede que lo que estás pidiendo se anule”, sentencia la especialista.

El Método Alama es una meditación muy útil para conseguir tranquilidad, calma, conectarse con el Amor Universal y acceder a estados superiores de consciencia. Después de elaborar las listas antes mencionadas, para materializar la pareja de tus sueños es recomendable sumarle al Método Alama un vaciado de interferencias y luego hacer un ejercicio de co-creación.

Con los ojos cerrados, sigue las siguientes instrucciones para co-crear pareja:

– Agradece toda la ayuda divina que tienes para materializar la pareja que deseas.

– Visualizar o sentir que estás dentro de un huevito de luz que te protege.

– Ver que desde el cielo baja la energía de Amor Universal, que entra a tu cuerpo por la cabeza (coronilla), pasa por al medio de tu cabeza, cuello, tronco, y en el sector del coxis, esta energía que siempre fluye sale de tu cuerpo, baja y baja hasta anclarse en el centro de la Tierra.

– Desde el centro de la Tierra emerge energía de Amor de la Tierra que sube y sube, entra a tu cuerpo por las plantas de tus pies, sube por tus piernas, tronco hasta anclarse en tu corazón. Dedícate a sentir estas energías de amor entremezclándose e irradiándose por todo tu cuerpo por un momento.

-Visualiza cerca de tuyo un túnel de color violeta. Éste tiene la capacidad de transmutar todo lo que dejes allí en algo bello. Repite lo siguiente: “Querido Amor Universal, te pido que me muestres todo aquello que me impide o dificulta co-crear la pareja que deseo”. Todas las imágenes, sensaciones corporales, emociones y pensamientos que lleguen, los entiendas o no, los debes dejar en el túnel y observar en qué cosa bella se transforman.

–Imagina la pareja de tus sueños. No importa que no la veas con detalles, tan sólo visualiza algunas características físicas y otras características que para ti sean relevantes. Imagina que están juntos, abrazados y simplemente disfruta de esta experiencia el tiempo que desees. Esto lo puedes repetir cuantas veces quieras en el día.

Paralelamente, el reconocido Sistema Alama nos invita a tener en cuenta que para alcanzar el éxito en nuestro propósito es necesario llevar a cabo una limpieza y protecciones energéticas, de manera de evitar volver atraer personas y situaciones de baja vibración que generen complicaciones en tu vida, que las cosas se estanquen o “trunquen”, o bien, que atraigas personas que pueden provocar daño emocional o de otro tipo.

Asimismo, es igualmente importante identificar patrones destructivos y autodestructivos. Mirar, analizar y observar las relaciones que hemos tenido en el pasado. El propósito es comprender denominadores comunes de nuestras ex parejas y de nosotros mismos estando en esos amores. Una vez identificados, sanarlos, ya sea haciéndolos conscientes e intentando no repetirlos, o bien, pidiendo ayuda a algún terapeuta que nos facilite y guíe esta sanación.

Si aún estamos heridos o muy pendientes de un ex amor, significa que está ocupando un lugar energético que impide que otra persona lo ocupe. En este sentido, el enfoque Alama recomienda hacer un corte energético con esa pareja anterior.

