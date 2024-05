Las blusas de espalda descubierta arrasan esta temporada: así las puedes llevar en looks casuales y chic

Darle un giro a nuestros looks con prendas atrevidas de vez en cuando no está mal y en temporadas donde el calor abunda, las blusas frescas, vestidos y otras piezas ligeras, se convierten en las más buscadas de los centros comerciales y entre ellas, impera una, la blusa de espalda descubierta.

PUBLICIDAD

Que nadie te haga creer que la sensualidad está peleada con la sofisticación, prueba de ello es esta preciosa prenda que seguramente, ha provocado en cientos de mujeres esa duda de utilizarla, siempre con el miedo de que, quizá estén mostrando demasiado, pero olvídate de las reglas y de lo que dice la gente, verás que posee algunos de los looks más favorecedores y chic de la temporada.

Blusas de espalda descubierta Pinterest (Pinterest)

Las blusas de espalda descubierta serán furor

Su historia se remonta a los años 20, pero no fue hasta los 30 que formó parte de la lista de prendas que se utilizan durante la época estival, que comprende los meses de verano, dependiendo del hemisferio, en el norte serían junio, julio y agosto , mientras que en el sur son los meses de diciembre, enero y febrero.

Esta es la razón por la que, año tras año, los expertos en moda, recomiendan este tipo de blusa en el lugar de una camiseta blanca básica, para quienes busquen darle un estilo diferente a sus looks con un aire de elegancia y un toque de sensualidad retro.

¿Cómo usar blusas de espalda descubierta?

Existen diversos modelos de blusas de espalda descubierta que se pueden adaptar a tus necesidades y al lugar al que acudas, ya sea de cuello halter, que por cierto, son unas de las más elegantes sobre todo si el tipo de tela tiene texturas de satén o seda, mientras que para algo casual, las camisetas con aberturas que contengan lazos cruzados son perfectas para salidas con amigos.

Aquí te enseñamos tres formas de llevar blusas de espalda descubierta de una forma elegante y chic que te harán querer probarlas en tus looks al menos una vez, ya sea para algo formal, salidas casuales con amigos o un estilo diario, hay para todo y ya las estamos amando.

Blusas de espalda descubierta con jeans

Un básico que no puede faltar es la dupla de blusas de espalda descubierta con jeans. Lo mejor de todo es que es perfecta tanto para un look diario como para una fiesta con amigos, el secreto para combinarlas es que al ser una prenda regularmente ceñida al cuerpo, optar por mom jeans o wide leg para crear un equilibrio.

PUBLICIDAD

Por otro lado, si lo que buscas es lucir una figura en forma de guitarra, entonces apuesta por jeans ceñidos como los bootcut. Dependiendo de tu plan del día, añade sandalias de tacón o tus tenis favoritos.

Blusas de espalda descubierta con jeans (Pinterest)

Blusas de espalda descubierta con pantalón formal

Si tu idea es apostar por un look elegante y formal, entonces combina blusas de espalda descubierta con pantalones sastre, de pinza o lino dependiendo la ocasión, le da un aire sofisticado a tu look digno de estilos inspirados en el lujo silencioso y el old money.

Blusas de espalda descubierta con pantalón formal Pinterest (Pinterest)

Blusas de espalda descubierta con shorts o minifalda

Para un estilo ligero y perfecto para las temporadas de calor, combina blusas de espalda descubierta con shorts, ya sean de mezclilla, lino, o incluso telas de efecto de piel. Si no quieres usar estos, apuesta por una minifalda o falda baby satinada.