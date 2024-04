Los ‘flare’ jeans se combinan con top hálter esta primavera: así puedes lograr un look elegante en poco tiempo

Los jeans son la prenda básica en el armario de cualquier mujer, pero ni ellos se han salvado de las transformaciones de la moda, tanto que la era de los skinny jeans ha terminado, para dar paso a uno de los estilos ‘retro’ más bonitos y elegantes de los años 70 gracias al auge de los pantalones acampanados.

Esta vez, la moda se está inclinando a la comodidad y atreverse a adentrarse a terrenos poco explorados, proponiendo un estilo que se base en la belleza de lo clásico sin dejar de lado el toque de las nuevas generaciones. Es por eso que los mom jeans, y los pantalones de piernas anchas o ‘wide legs’ han logrado capturar la atención de las mujeres y es que son tan favorecedores que todas ya tienen uno en su clóset.

La moda está en constante transformación y este año, promete llevarnos por un viaje al pasado para explorar las tendencias que, alguna vez nuestros abuelos y padres usaron con orgullo, en épocas que, sin duda, alguna vez anhelamos vivir.

Recomendados

Flare jeans con top de cuello hálter Pinterest

Los flare jeans serán tendencia en 2024

Los ‘flare jeans’ serán tendencia en 2024, y es que todo lo que tenga que ver con los estilos retro están en auge, proponiendo algunos de los estilos más elegantes bajo la premisa del lujo silencioso, cuya estética puede lograrse sin la necesidad de gastar tanto dinero.

Si no sabes la diferencia entre los ‘flare’ jeans y los jeans acampanados, solo debes tomar en cuenta que el primero comienza a ampliarse desde la zona de la cadera y su abertura no es tan dramática como el del otro.

Mientras tanto, los jeans acampanados se ciñen de las caderas y comienzan a abrirse progresivamente desde el muslo y por encima de la rodilla, formando esta especie de ‘triángulo imaginario’.

Los flare jeans con blusas de cuello hálter son la combinación más elegante de la primavera

Si eres amante de lo retro y la estética clásica, entonces la combinación de ‘flare jeans’ con blusas de cuello hálter son para ti. Además, es una de las opciones más frescas y elegantes para esta primavera, lo mejor de todo es que no necesitas de muchos elementos para lucir como toda una experta en moda.

Lo mejor de todo es que no necesitas demasiados elementos para atinar uno de los looks más elegantes y cómodos para combatir el calor. Recuerda siempre añadir unas gafas de sol y un cinturón nunca está de más si lo que quieres es resaltar tu figura.

El detalle está en lo simple

Recuerda que no es necesario ser demasiado extravagante para presumir un look elegante y que logre capturar la atención de los que te rodeen. Esta opción de jeans con dobladillo al descubierto y top hálter. El cinturón ayuda a remarcar la cintura y combina con zapatos nude.

Juega con las texturas

No temas mezclar tendencias, apuesta por un top de cuello hálter de transparencias, los lazos y el cuello con volumen están entre los favoritos para usarse este año, combina con zapatos llamativos como estos con plumas.

Un total look siempre es buena opción

Los total looks de mezclilla también serán de los looks preferidos durante esta temporada, suma un top de cuello hálter de esta tela a tus jeans y contrasta con sandalias de tacón bajo o tu calzado favorito en el color que más te guste. Ayudará a alargar tu figura.

Un look que grite lujo silencioso

No temas jugar con las aberturas ni los estilos cut-out, recuerda que si la prenda inferior ya es de característica holgada, tienes que combinar con una pieza en la parte superior que se ciña para acentuar la figura. Usa colores neutro no solo para combatir el calor, también si lo que deseas es un look digno de la estética de lujo silencioso.

Que los jeans blancos no te falten

Sin duda los preferidos de la primavera son los jeans blancos, estos aportan muchísimo estilo y dan ese giro a tu look durante los días calurosos, no olvides combinarlos con colores llamativos o bien con aquellos que serán furor esta temporada, como marrones, verdes, azules, rojos y rosas.