¡Estilo Carolina Herrera! Las faldas midi con blazer serán furor en 2024: así puedes usar la elegante dupla que le queda a todas

Carolina Herrera es reconocida no solo por sus sofisticados diseños, también por sus reglas de moda que buscan que las mujeres logren “envejecer con elegancia” lo que significa dejar de usar cierto tipo de prendas que, a consideración de ella, ya no pueden usarse después de los 30.

PUBLICIDAD

Provocando polémica y debate, hay quienes apoyan los ideales de la venezolana, mientras que otros se han atrevido a contradecirla, pero es imposible negar que la famosa diseñadora, posee uno de los estilos más elegantes del sector de la moda, esta es la razón por la que una de sus combinaciones se ha vuelto tan popular este 2024.

Este año, los expertos en moda, auguran el éxito de una combinación que grita lujo y clase, que las mujeres elegantes usarán en su día a día, ya sea para looks diarios o incluso para sus outfits de la oficina, y si tú también quieres darle un giro sofisticado a tu atuendo, entonces combina estas piezas aprobadas por Carolina Herrera.

Blazer con faldas midi Pinterest (Pinterest)

La combinación que Carolina Herrera aprueba será tendencia

Este 2024, se trata de dos cosas glamour y comodidad, esta es la razón por la que los medios especializados en moda han promovido una combinación que ya han definido como una de las más exitosas este año.

Se trata de ni más ni menos que el blazer con falda midi, que sin duda, traerán a las calles esos glamurosos looks dignos de series como ‘Sex and the City’ y ‘Gossip Girl’. Es, sin duda alguna, todo un tributo a la elegancia.

Lo mejor de esta combinación no solo es este tributo a la elegancia, también es económica, y es que los blazers son una de las prendas básicas de cualquier armario. Por otro lado, las faldas midi, son una de las tendencias de este año que no pasarán desapercibidas, esas que se caracterizan por caer justo debajo de las rodillas, estas además, son aprobadas por Carolina Herrera.

¿Cómo usar blazer con falda midi?

Si te gustaría unirte a la tendencia aprobada por Carolina Herrera,, entonces aquí te dejamos algunos looks que pueden servirte de inspiración, verás que es elegante y cómoda, además de que es apta para todas las edades.

PUBLICIDAD

Casual para climas cálidos

Para un look casual y fresco para climas cálidos combina colores vibrantes, en este caso se hizo un juego con falda satinada verde esmeralda y un blazer en color pastel, añade tenis y camiseta.

Lista para un evento formal

Combina tu falda midi con botas y añade un blazer. La clave de la formalidad está en los colores del saco y las texturas, en este caso satinada.

Faja el blazer con tu falda

Este look grita elegancia, combina un blazer a cuadros y fájalo con una falda midi con zapatos pumps, lucirás como toda una experta en moda.

Juega con las texturas

Las faldas midi pueden ser de la forma que tu desees, ya sea de una caída fluida, una pomposa prenda, estampada o de texturas como la lentejuela o cuero, aquí te dejamos un ejemplo para lucir poderosa, sexy y chic.