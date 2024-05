Estos son los dos colores más elegantes según Carolina Herrera y así los puedes llevar en tu look diario

Si hay un referente de elegancia en el mundo de la moda, es Carolina Herrera, quien a través de los diseños de su firma homónima y sus famosas reglas de estilo, se ha colocado como una de las mujeres más influyentes del sector.

Digan lo que diga, la diseñadora venezolana es todo un ícono de la moda que, a pesar de sus controversiales consejos, es una de las mujeres más seguidas y escuchadas, tanto que, hay quienes han decidido escuchar parte de sus consejos por más polémicos que suenen.

El objetivo de Carolina Herrera es que las mujeres logren envejecer con elegancia, pero en este intento, la diseñadora no se ha salvado de las críticas, y es que, entre sus recomendaciones, se encuentra, el uso de camisas atemporales, faldas largas en lugar de minifaldas y quedan prohibidos los jeans: “Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de tener una edad que no tiene o se verá ridícula”.

En temas de calzado, por supuesto, los tenis que calificó como el calzado más horrible: “yo no camino con tenis. Uso zapatos sin tacón [flats]. No es que te veas fachosa, pero se ve como raro… como esa gente que va al gimnasio y se ponen esos modelos y de repente se los ponen para salir, ¡se ven horribles! Todo tiene su momento”.

Carolina Herrera Theo Wargo / Getty Images (Theo Wargo/Getty Images)

¿Cuáles son los dos colores favoritos de Carolina Herrera?

Cada diseñador tiene un tono con el que más se identifica, por ejemplo Valentino con el rojo y el rosa, esto mismo sucede con Carolina Herrera, quien a través de su vestimenta, pone el ejemplo y demuestra que hay dos colores de los que podemos apoyarnos para lograr un look sofisticado.

No se trata de sus diseños, sino de cómo los ha lucido ella, y es que, en diferentes ocasiones, la venezolana nos ha dado lecciones de estilo con outfits compuestos por colores en blanco y negro, demostrando que estas tonalidades son atemporales, versátiles y para nada aburridas.

¿Cómo usar blanco y negro de forma elegante?

Aquí te dejamos algunos looks que te servirán de inspiración, la próxima vez que desees atinar un look elegante y sofisticado con solo dos colores que además están aprobados por Carolina Herrera, verás que aunque la propuesta pueda parecer demasiado sencilla, robarás las miradas de los que te rodeen.

Para un look casual con tintes elegantes

Crea contrastes y juega con el color, ya sea que optes por calzado y top negro con jeans blancos o pantalones o al revés, el toque formal se con kitten heels o stilettos, opta por unos de tiro alto y deslumbra.

Total look negro con toques de blanco

Estiliza tu figura con un total look color negro y suma calzado blanco o detalles blancos, esta es una combinación versátil que puedes usar con trajes vestidos o faldas, tendrás un outfit perfecto con un contraste tus pies.

Juega con los estampados

Los looks en blanco y negro también incluye un juego con los estampados, en este caso una falda negra con estampado de rayas blancas y una camisa blanca básica, tendrás listo uno de los outfits más elegante para temporadas calurosas.

No olvides los lunares

Los vestidos de lunares son un básico que no podemos dejar pasar, opta por uno en blanco y negro, y combina con calzado de estas tonalidades, ya sean botas, stilettos o sandalias de tacón.

Un look casual

Juega con las texturas, en este caso una blusa de estampado de cebra con jeans y mules, tendrás un look perfecto para el día.