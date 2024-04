“Qué falta de glamour”, se burlan de Carolina Herrera por sus cejas finas y rojo cereza

Carolina Herrera La diseñadora llevó las cejas finas y rojas y a nadie le gustó su look (Dimitrios Kambouris / Theo Wargo/Getty Images)

Carolina Herrera es todo un icono de la moda que impone tendencias con su estilo y reglas de elegancia y clase para mujeres de todas las edades, especialmente después de los 40.

La diseñadora venezolana es una gran referencia de lo que debe usarse y lo que no para lucir con clase, y todo lo que dice es seguido por miles de famosas, además de usar sus prendas.

Sin embargo, recientemente la diseñadora sorprendió al reaparecer con unas cejas muy finas que generaron polémica y burlas y no fueron bien recibidas.

Recomendados

Carolina Herrera presume su nuevo diseño y color de cejas y la critican

Carolina Herrera fue captada mientras visitaba una de sus tiendas en El Corte Inglés en Madrid luciendo un atuendo elegante y espectacular en rojo y marrón.

La famosa llevó un pantalón marrón corte alto con una camisa blanca, una chaqueta roja y un cinturón grueso negro con hebilla roja, y complementó con unas zapatillas negras.

Pero, lo que llamó la atención de muchos y le valió las críticas a la diseñadora fueron sus cejas pues llevaba un diseño de cejas muy finas y además con un tono rojo cereza.

“Tenía las cejas rojas, que horror”, “pero que falta de glamour y de todo con esas cejas jaja”, “se me cayó un ídolo como que esas cejas tan finas y de paso rojas”, “parece payaso jaja”, “no me parecen esas cejas, lo peor que he visto”, “podrá tener mucha clase para vestir pero para las cejas nada que ver”, y “que alguien le diga cómo se llevan las cejas ahora”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa siempre ha optado por lucir unas cejas finas, pero las había llevado ligeramente arqueadas, y le quedaba muy bien. Sin embargo, ahora optó por lucirlas más altas y en este tono que dicen que no le benefició en nada.

El rojo es uno de los tonos favoritos de la diseñadora, y ahora más porque estamos en el Año del Dragón, por lo que no extraña que se haya pintado las cejas con este tono tan atrevido y probado otro diseño de cejas, aunque para muchos fue arriesgado.