De trajes sastre a románticos looks: Carrie y Samantha tienen el estilo para brillar en verano

Sex and The City, la serie de los 90s que logró acumular a una serie de fanáticos, gracias a al mundo de ensueño que vivían sus personajes, donde el glamour, la amistad, el amor y la moda se mezclaban para ofrecer a sus televidentes una producción que quedaría plasmada en el corazón de muchos, no sin antes, verse envuelta en la polémica de dos de sus protagonistas.

Como sabemos, la relación de Sarah Jessica Parker y Kim Catrall quienes interpretaron a Carrie Bradshaw y Samantha Jones, estuvo llena de desencuentros y polémicas donde se habló de una rivalidad, misma que solo se ocultaba cuando se encontraban actuando juntas en el set, fuera de ello, ni la palabra se dirigían, esta ‘bola de nieve’ fue creciendo hasta el punto que ahora conocemos.

A pesar de lo dicho, sin duda, ambas actrices pertenecieron a una serie llena de gloria y alabada por los increíbles diseños que utilizaba para sus personajes y es que, como olvidar aquel icónico vestido de novia Vivienne Westwood que nos regaló Carrie Bradshaw, entre otros highlights de moda que solo ‘Sex and the City’ podría regalarnos.

Mientras tanto, la segunda temporada de ‘And Just Like That’ está por estrenarse el próximo 22 de junio y los fans disfrutarán una vez más de la participación de Kim Catrall como Samantha Jones, aunque aún no se han dado más detalles de cómo se dará su aparición en la serie.

Pase lo que pase, el estilo de Carrie Bradshaw y Samantha Jones fue uno de los que logró capturar el amor y el interés del público, que ha tratado de replicar sus glamurosos estilos más de una vez, pero como sabemos, cada una posee su personalidad y forma de vestir.

Algunos podrían denominarse como Team Carrie, mientras otros seguirán ovacionando a Samantha; sea cual sea su favorita, su estilo sigue tan vivo al paso de los años que perfectamente puede adaptarse a la actualidad esta temporada de verano.

Carrie Bradshaw, la más glamurosa

El estilo romántico y glamuroso es uno de los favoritos de Carrie, apostando por las marcas más lujosas, los estampados tiernos, sensuales olanes y vestidos frescos, las flores y esa melena rizada suelta añaden el toque ideal para lucir chic y cómoda durante este verano. Su fuerte, los zapatos, pues sabe que un buen par de ellos ayudará a potenciar cualquier prenda que utilicemos.

Samantha Jones, la más sexy de todas

La mujer que dio un giro completo a los trajes sastre, logró convertirlos en un sello de elegancia, sofisticación y sensualidad, su toque atrevido es uno de sus fuertes y sabe como cautivar a cualquiera a través de su estilo. Con looks monocromáticos y color block, Samantha Jones, es sin duda la favorita de muchos. Apostando por colores vibrantess, como este atuendo en verde limón, es ideal para verse elegante y sexy el próximo verano