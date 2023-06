‘Sex and the City’ se estrenó hace 25 años y así cambiaron las protagonistas: siguen hermosas

'Sex and the City' lanzó a la fama mundial a sus protagonistas | (HBO)

El 6 de junio de 1998 irrumpió en los hogares del mundo Sex and the City, una serie de televisión estadounidense creada por Darren Star para HBO basada el libro homónimo de Candace Bushnell.

No pasó mucho tras su estreno para que la trama que narraba las vivencias de Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York y Miranda Hobbes acaparara el gusto de las audiencias en el globo.

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon eran las protagonistas. Gracias al éxito de la serie, su fama despuntó a nivel global y se inmortalizaron en la piel de sus personajes.

Tras su lanzamiento, la comedia dramática que seguía las vidas y amistad de estas cuatro mujeres, la mayoría en sus treintas, en la ciudad de Nueva York se extendió por seis temporadas hasta 2004.

Luego de su final, la aclamada y multipremiada ficción pasó a la historia como un clásico de la televisión y dio pie a dos películas, una serie precuela y una serie secuela titulada And just like that.

El cambio de las actrices de Sex and the City 25 años después

El pasado 6 de junio, se cumplieron 25 años del estreno de esta serie que marcó un antes y un después en la pantalla chica. Por eso, a continuación, te mostramos el cambio de sus protagonistas.

Sarah Jessica Parker – Carrie Bradshaw

La actriz tenía 33 años cuando se puso por primera vez en los tacones de Carrie Bradshaw. Tras la serie, siguió expandiendo su trayectoria como actriz y productora principalmente en el cine.

En la actualidad, la famosa tiene 58 años y continúa brillando en Hollywood. La serie And Just Like That (2021-2022) y la película Abracadabra 2 (2022) son sus últimos proyectos como protagonista.

En cuanto a su vida sentimental, Parker está felizmente casada con el actor Matthew Broderick desde 1997. La pareja tiene tres hijos: James y las gemelas Marion Loretta y Tabitha.

Sarah Jessica Parker al inicio de 'Sex and the City' y en la actualidad | HBO / Instagram: @justlikethatmax

Kristin Davis – Charlotte York

La intérprete tenía 33 años de edad cuando asumió el papel de Charlotte York en la primera temporada de Sex and the City. Después del final de la serie, continuó trabajando como actriz.

Hoy en día, la artista tiene 58 años y sigue desempeñándose como histrionisa. La serie And Just Like That (2021-2022) y la cinta Ilusiones mortales (2021) son sus más recientes producciones.

Con respecto a su vida personal, sigue aparentemente soltera y dedicada al cuidado de sus dos hijos adoptados: Gemma Rose y Wilson. La actriz adoptó a la primera en 2011 y al segundo en 2018.

Kristin Davis al inicio de 'Sex and the City' y en la actualidad | HBO / Instagram: @iamkristindavis

Cynthia Nixon – Miranda Hobbes

La luminaria tenía 32 años cuando se metió por primera vez en la piel de Miranda Hobbes. Luego del final de la serie que la encumbró, prosiguió trabajando como actriz y probó suerte en la política.

Actualmente, tiene 57 y está activa en Hollywood. Además, es activista y defensora de los derechos LGBT. Sus últimos proyectos son las series And Just Like That (2021-2022) y La edad dorada (2022).

Sobre su vida privada, la artista está casada con Christine Marinoni desde 2012. Aparte, es madre de tres hijos: dos de un matrimonio previo y uno de su actual relación. El mayor es transgénero.

Cynthia Nixon al inicio de 'Sex and the City' y en la actualidad | HBO / Instagram: @cynthiaenixon

Kim Cattrall – Samantha Jones

La actriz tenía 42 años cuando encarnó a Samantha Jones, el personaje más importante de su vida y uno de los más famosos de Sex and the City. Tras la serie, continuó imparable con su carrera.

En el presente, Cattrall tiene 66 años y sigue destacando como intérprete. No obstante, es la única que no regresó al reboot And just like that presuntamente debido a su larga enemistad con Parker.

Aunque, de acuerdo a Variety, tendrá una aparición en la segunda temporada. Sus últimos papeles los tuvo en la serie Cómo conocí a tu padre (2022–2023) y la película Todo sobre mi padre (2023).

En cuanto a su vida personal, luego de tres divorcios, encontró el amor en su novio, Russell Thomas, con quien mantiene una relación desde 2016. La intérprete decidió no tener hijos.