Sarah Jessica Parker impacta con los mejores outfits en And Just Like That 2: un vistazo de Carrie Instagram @andjustlikethatcostumes

La segunda temporada de And Just like that, el remake de Sex and the city, ya comenzó a grabarse y así lo dejó saber la cuenta de la serie en Instagram y la propia Sarah Jessica Parker.

Carrie, Charlotte y Miranda están de vuelta, y no dudamos que nos sorprenderán y encantarán con sus looks, especialmente Carrie.

De hecho, ya se han filtrado algunos de sus looks, y los fans están emocionados e impacientes por ver todo lo que trae la nueva temporada de la serie.

Carrie, interpretada por Sarah Jessica Parker, siempre ha sido la reina de la moda, y ya en la primera temporada deslumbró con los atuendos más modernos y elegantes, como pantalón bota ancha, maxivestidos, y faldas midi.

Te recomendamos: JLo y Sarah J. Parker tienen los bikinis más sexys y elegantes para mujeres de 50 en el verano

And Just Like That 2 ya comenzó y estos serán algunos de los looks de Sarah J. Parker

Jumpsuit gris con tacones negros

Sarah Jessica Parker fue captada grabando escenas para And just like that 2 con un jumpsuit gris, de mangas largas muy moderno y cómodo con cierres.

Este atuendo lo llevó con uno s tacones negros, que además ya llevó en Sex and the City , y unas pantimedias beige, mostrando su gran estilo a sus más de 50.

Su cabello lo llevó suelto, con unas ondas suaves, presumiendo unas mechas rubias muy chic, ideales para ocultar sus canas.

Vestido corto fucsia y tacones

También llevó un vestido corto fucsia, con mangas largas y abullonadas, escote cruzado, y falda ancha.

Te recomendamos: Así lucen Tabitha y Marion, las hijas gemelas de Sarah Jessica Parker a sus 12 años

A este atuendo le agregó un cinturón y tacones muy chic en el mismo tono, llevando un atuendo monocromático moderno y elegante.

Para este look eligió llevar el cabello recogido en un moño alto, y además le agregó una bolsa fucsia, dándole el toque de glamour perfecto.

Los fans no pueden esperar a ver a la famosa actriz con todos sus looks en esta nueva temporada de la exitosa serie, y ya vemos que no decepcionará.