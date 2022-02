And Just Like That: Todo lo que sabemos sobre una posible segunda temporada

And just like that (Reprodução: HBO Max)

Pasado el inmenso éxito de la ahora icónica serie de HBO, “Sex and the City”, la gran legión de seguidores de la historia de Carrie Bradshawy sus amigas, demandaron por mucho tiempo una continuación de la historia, eso finalmente se hizo realidad con “And Just Like That”, pero ahora muchos se preguntan sobre el futuro de esta última.

El primer capítulo de la serie original se emitió el 6 de junio de 1998 y 6 temporadas después ya se había convertido en una de las producciones más exitosas en la historia del canal, además de ser hasta el día de hoy, un antes y un después en la percepción y representación del mundo fashionista en la televisión mundial.

La verdad sobre la posible segunda temporada de “And Just Like That”, la exitosa continuación de “Sex And The City”

Tomando en cuenta el inmenso éxito e impacto cultural que tuvieron las primeras seis temporadas de la historia de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda, muchos se extrañaron por el tiempo que la cadena HBO tardó en dar luz verde a una continuación, pero para otros fue el tiempo perfecto para aprender a extrañar a las chicas.

Y es que, “And Just Like That” no solo se aprovecha de ya tener una base de fans inmensa en todo el mundo, sino que se propone hacer crecer aún más el universo y mostrar cambios, actitudes y facetas de los personajes que hubiese sido imposible mostrar si una continuación de “Sex And The City” se hubiese hecho poco después de su final.

Estas son las cualidades que han hecho que está secuela esté teniendo tanto éxito en todo el mundo, porque, no solo complace a los fans originales, sino que atrae nuevos espectadores, y ya muchos se están preguntando si habrá o no una segunda temporada, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre esto.

Hace poco se emitió el último episodio de la primera temporada, el cual está repleto de cabos sueltos e historias por concluir, por lo que los creadores podrían estar alistando el terreno para una segunda temporada. Pero, aunque la serie deja cosas inconclusas, algunas lograron cerrarse y dar una vista optimista hacia el futuro de los personajes.

Con la llegada del último episodio, Carrie finalmente logra superar la muerte de su esposo, quien falleció durante el primer episodio y dejó a todos los fans sin palabras. El viaje de autodescubrimiento y luto de Carrie ha llegado a su fin con esta temporada, por lo que da pie a que la protagonista vuelva a explorar su vida amorosa como lo hacía en la serie original.

Si bien hasta el momento no se ha confirmado una segunda temporada de manera oficial, podemos esperar que un anuncio se haga dentro de poco por parte de HBO, en parte por el inmenso éxito y también por el posible reencuentro entre Carrie y Samantha Jones, quienes al final del último episodio comparten algunos mensajes.

Lo que podremos esperar de una segunda temporada de “And Just Like That”

El personaje de Sarah Jessica Parker finalmente se llenó de valor para esparcir las cenizas de su difunto esposo en París, lo cual confirma, junto a un mensaje, el reencuentro con su amiga Samantha, interpretada por Kim Cattral, quien estuvo ausente toda la temporada.

A parte de esto, nos encontramos con Miranda mudándose a Los Ángeles y Charlotte enfrentándose con la maternidad, por lo que, parece que el grupo de amigas está apenas comenzando esta nueva etapa de sus vidas, la cual se expandirá en la segunda temporada.