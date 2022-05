Kim Cattrall pone fin a los rumores y revela por qué renunció a Sex and the City

Luego de las distintas especulaciones que surgieron en torno a la ausencia de Kim Cattrall en And Just Like That, la secuela de Sex and the City, la actriz ha decidido contar su verdadera razón para no interpretar nuevamente a Samantha.

Durante una entrevista con Variety, la intérprete de 65 años relató que volver a la serie no le pareció correcto al no avalar lo que querían hacer con el personaje durante la película Sex And The City 3, pues era muy inapropiado.

Para la tercera película (2017), Cattrall rechazó el guion por la manera en la que cambiarían la historia de su personaje, y las puertas se le cerraron desde entonces.

Para la misma Samantha recibía “fotos de penes” no deseadas del hijo de Miranda, Brady, quien en dicha película tendría 14 años y le pareció erróneo para el personaje y la serie.

Kim Cattrall le dice adiós a su personaje para no verlo decaer

Sex and the city ha sido una de las series más vistos en la televisión y Samantha fue una de las actrices que más enganchó con su efusiva y atrevida actuación de mujer desinhibida.

“¿Por qué no puede Samantha, propietaria de su empresa de relaciones públicas, tal vez tuvo que venderla debido a problemas financieros? 2008 fue duro”, dijo Cattrall sobre una trama diferente para Samantha.

Kim añadió una posible continuación dentro de su personaje lo cual no lo denigraría.

“Algunas personas todavía se están recuperando. Tuvo que vendérselo a un tipo que lleva una sudadera, y ese es el dilema que tiene. Quiero decir que ese es un escenario que estaba un poco en la cabeza de uno de mis representantes, y pensé que era una gran idea. Eso es un conflicto. En lugar de un niño menor de edad…”, contó.

De igual manera, recalcó que sabe cuándo es momento de retirarse de un set.

“Es una gran sabiduría saber cuándo es suficiente. Tampoco quería comprometer lo que el programa era para mí. El camino a seguir parecía claro. (...) Todo en mí dijo: ‘Terminé’. Y no puedes ir en contra de ese sentimiento. Nunca quiero estar en un set y no quiero estar allí”, explicó.

Para ella un actor mantener un personaje a lo largo del tiempo no es una de las mejores opciones y retirarse fue la mejor opción.

“Llegué a la conclusión de que realmente el mayor cumplido que podría tener como actor es ser extrañado”, precisó.

A su parecer los personajes de Sex And The City realmente no progresaron.

“Todo tiene que crecer, o muere. Sentí que cuando la serie terminó era inteligente. No nos estamos repitiendo. Y luego la película para acabar con todos los cabos sueltos. Y luego hay otra película. ¿Y luego hay otra película?”, mencionó.

Ante el gran fenómeno que causó Samantha, confiesa sentirse aun parte de ella.

“Partes de [Samantha] están conmigo. La interpreté y la amé. En última instancia, me sentí protectora con ella... Estaba listo. Tan difícil como fue, y tan aterrador como es ponerse de pie y no ser intimidado por la prensa o los fanáticos o quien sea, solo decir, estoy bien. Estoy en este camino. Fue genial trabajar contigo. Lo disfruté mucho, pero estoy aquí”.