A sus 41, Anne Hathaway rompe dos reglas de Carolina Herrera y le da un giro al concepto de ‘elegancia’

Anne Hathaway es la reina del estilo, no importa si se trata de una alfombra roja o una salida casual por Nueva York, la actriz que diera vida a Mía Thermópolis logra atinar el look perfecto para cada ocasión.

Ya sea coronándose como la reina de la MET Gala o siendo todo un hit de las primeras filas de los desfiles, Anne Hathaway sabe como darle un giro a las tendencias y no solo eso, llevando la contraria a famosas diseñadoras como Carolina Herrera, quien no solo se hizo famosa por sus hermosos diseños, también por las reglas de estilo que propone.

Esta no sería la primera vez que la ex estrella Disney propone un estilo diferente y chic para mujeres después de los cuarenta, demostrando que la ropa no necesariamente tiene una fecha de caducidad y al contrario, si se combina con los elementos necesarios, se puede lograr un look elegante y en tendencia.

Anne Hathaway deslumbra con minivestido de lentejuelas

La famosa actriz de ‘El Diablo Viste a la Moda’, acudió al evento anual ‘SXSW’ en Texas donde se llevó a cabo una conferencia donde hablaría sobre su nueva película, ‘The Idea of You’ que protagonizará junto a Nicholas Galitzin, y que ya promete convertirse en la comedia romántica del año.

Aunque la película no verá la luz hasta el 2 de mayo, la expectativa por ver a la actriz en una nueva historia de amor ha generado cientos de reacciones, razón por la que Anne Hathaway ha sido muy seguida para conocer más sobre este nuevo proyecto y claro, los looks que usará para presentarla.

Esta vez, optó por no dejar absolutamente nada a la imaginación con un minivestido de ‘inspiración disco’ cubierto por brillantes y chaquiras firmado por ‘Patou’, que dejaban a la vista sus largas piernas.

Al look le sumó unas sandalias de plataforma plateadas, un pequeño bolso color plata y dejó su melena larga y suelta a su look.

Anne Hathaway rompe dos reglas de Carolina Herrera con su último look

Una vez más, Anne Hathaway rompió las reglas de Carolina Herrera, esta vez demostrando que los minivestidos no solo son para mujeres jóvenes y mucho menos son sinónimo de ‘vulgaridad’, como hubiera dicho la propia venezolana quien habría dicho que este tipo de looks deberían dejar de usarse después de los 40.

Además, presumió su larga cabellera color marrón con un pequeño fleco, pulverizando dos de las famosas reglas de Carolina Herrera, con sus ‘no’ a las minifaldas y all pelo largo y es que la diseñadora ha mencionado:

“Una mujer debe envejecer amablemente, no tratar de tener una edad que no tenga, o se verá ridícula. Veo muchas mujeres en la calle, y desde atrás, se ven muy bien con su pelo largo y sus faldas pequeñas, pero cuando se dan la vuelta son viejas”.

En la lista de ‘prohibidos’ de Carolina Herrera también se encuentran los bikinis, las minifaldas y claro, el calzado que más odia la venezolana. Los tenis. Sin embargo, famosas como Anne Hathaway han demostrado que no es necesario escuchar sus reglas para acertar un look elegante y que tampoco debemos necesariamente despedirnos de ciertas prendas simplemente por nuestra edad.