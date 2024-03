Ni bótox ni cirugías, esta sería la técnica a la que Anne Hathaway recurre para su eterna juventud

Si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es que pareciera que Anne Hathaway tiene la fuente de la juventud eterna y es que a sus 41 años, luce radiante. Claro, no es ningún secreto que ella es una de las mujeres más bellas de Hollywood sin embargo, debido a que lleva una vida privada muy reservada, sorprende cada vez que aparece en público.

Hathaway ha sido la estrella definitiva de la temporada de premios y de la Semana de la Moda (porque por supuesto, ella está en todas partes) con su gran carisma, belleza y estilo. Sus recientes apariciones en los los SAG Awards, los Critics Choice Awards, así como en la Semana de la Moda en Milán han dejado a todos boquiabiertos, haciendo que surja la interrogante: ¿cómo le hace para verse tan bien?

El secreto de Anne Hathaway para detener el paso del tiempo

La actriz de 41 años ha tenido una carrera muy exitosa en la industria cinematográfica, y se caracteriza por cuidar siempre su salud, incluyendo una rutina de cuidado de la piel muy rigurosa. Ella misma ha revelado que lo más importante es usar protector solar, lavarse la cara, así como aplicar cremas reafirmantes e hidratantes.

“Envejecer es sólo otra palabra para vivir. Y lo que hagas con eso a partir de ahí es personal y depende de ti. Me siento genial, me siento mejor que cuando tenía veinte años porque me estoy cuidando mucho mejor”, dijo en una ocasión a People.

Eso sí, su rutina de cuidado de piel podrá verse reflejada en el brillo en su rostro pero es un hecho que su apariencia joven no se logra sólo con eso y expertos han revelado la verdad.

Especialistas que han dado su opinión respecto al caso Anne Hathaway han señalado que su secreto estaría en que recurre a técnicas de medicina estética preventivas para realentizar el envejecimiento como los inductores de colágeno a través de láser.

De acuerdo con el sitio de la Medical Aesthetics Laser Clinic, el tratamiento láser de colágeno es una opción no quirúrgica e indolora diseñada para incrementar los niveles de colágeno en la piel. Este procedimiento suave y no invasivo se enfoca en el rostro y el cuello, rejuveneciendo la piel que muestra signos de envejecimiento y flacidez. Aprobado por la FDA y la CE, este tratamiento garantiza seguridad y eficacia en el abordaje de la laxitud cutánea.

Estos procedimientos, conocidos como rejuvenecimiento con láser, tienen como objetivo eliminar la piel vieja y dañada, al tiempo que estimulan la producción de colágeno. El resultado suele ser una piel más suave, firme y uniforme.

Otra forma de aplicar colágeno de forma efectiva y no invasiva sería a través de inyecciones las cuales el Stanford Health Care explica como un procedimiento de cirugía plástica cosmética que se realiza para corregir arrugas, depresiones en la piel y/o cicatrices. El procedimiento consiste en inyectar una sustancia (colágeno y/o grasa) en la piel para rellenar o rellenar el área a tratar.

Así como el colágeno, una proteína natural presente en los seres humanos, el colágeno inyectable se obtiene a partir de fuentes bovinas. Esta proteína proporciona apoyo y estructura a la piel, los huesos, los ligamentos y otras áreas corporales. Los rellenos de colágeno derivados de donantes de tejidos o de auto-donación suelen emplearse para tratar arrugas, cicatrices y líneas faciales.