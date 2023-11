“Que oso”, Anne Hathaway y el vergonzoso momento que vivió con un hombre en plena calle y la dejó en shock

Anne Hathaway es una de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood que se ha destacado en películas como El diario de una princesa y El diablo viste a la moda.

A sus 41 años la famosa sigue cosechando éxitos y además también se dedica a su familia, su esposo e hijos, y siempre luce fabulosa con cada atuendo que lleva.

Es imposible no reconocerla en la calle, pues su estilo siempre resalta por su clase y elegancia, pero parece que sí puede existir quien no la conozca.

El vergonzoso momento que vivió Anne Hathaway con un hombre en plena calle

Este miércoles Anne Hathaway llegó a un hotel en Nueva York para prepararse para una rueda de prensa y fue captada por los paparazzis en el momento que bajaba de su camioneta y entraba al lugar.

Sin embargo, vivió un momento un tanto vergonzoso, pues cuando iba a entrar al lugar tuvo que esperar que un hombre saliera y ni siquiera la reconoció ni se dio cuenta que era ella, además que tampoco le dio el paso por cortesía al ser mujer.

En el video se ve al hombre hablando por teléfono y ni miró a la actriz, sorprendiendo a todos, pues no creen cómo pudo no reconocerla, y además lo llamaron “grosero” por no dejarla pasar a ella primero.

“¿Ese hombre no reconoció a LA REINA ANA? qué grosero”, “¿y las mujeres primero?”, “Jajaja al chico no le importa 😂”, “este tipo wtf jaja”, “que oso, ni la reconoció, creo que es el momento más humilde de Anne jaja”, “súper desubicado el hombre, ni la reconoció y tampoco la dejó pasar primero por cortesía”, y “sentí vergüenza por los dos, fue incómodo jaja”, fueron algunos de las reacciones en redes.