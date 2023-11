¿Quién es el esposo de Anne Hathaway? Ella se enamoró desde que lo conoció y llevan años juntos

Anne Hathaway es una de las estrellas más famosas en la historia de Hollywood, pero la actriz estadounidense no solo ha alcanzado el éxito en su carrera, sino también en su vida personal.

La protagonista de El diablo viste a la moda está felizmente casada desde hace más de una década con Adam Shulman. La pareja se conoció en el Festival de Cine de Palm Springs en el año 2008.

En aquella época, ella vivía el duelo por su reciente ruptura con Raffaello Follieri, con quien rompió luego de que se declarara culpable de blanqueo de dinero, conspiración y fraude electrónico.

A pesar del tormento y los problemas de confianza que esa relación le ocasionó, Hathaway se enamoró a primera vista de Shulman y confesó entonces a uno de sus amigos que se casaría con él.

“Desde que le conocí supe que era el amor de mi vida. También sabía que no podía haberle conocido en peor momento... Llevé mi confianza a un ridículo paseo con él”, confesó a Harper’s Bazaar UK.

“Le dije: ‘Creo, porque necesito creer, que lo que me acaba de pasar es la excepción y no la regla, y que la gente es buena y tú eres una buena persona, porque lo siento. Y por eso no estoy en un buen lugar ahora mismo, pero voy con esto’. Y nunca me ha hecho daño”, agregó en la charla en 2013.

“Y tenía razón. Daba miedo. Pero a medida que pasaban los días se ponía cada vez mejor. Descubrí que el amor que sentía por él me hacía confiar más en todo el mundo, y más empezaba a ver en quién me había convertido”, compartió.

Luego de cuatro años de noviazgo, la dupla se casó en una ceremonia solo para amigos y familiares en la costa de California en septiembre de 2012. Desde entonces, han sido inseparables.

“Él cambió mi capacidad de estar en el mundo cómodamente”, expresó Anne a Elle en 2017. “Creo que la narrativa aceptada ahora es que nosotras, como mujeres, no necesitamos a nadie. Pero yo necesito a mi marido. Su amor único y específico me ha cambiado”.

En septiembre pasado, celebraron 11 años casados. Sus planes de boda se cancelaron debido a una fuerte lluvia en Nueva York, de donde son originarios, así que se quedaron en casa viendo televisión.

“Tuve un momento en el que estaba acurrucada en su pecho viendo la tercera hora de Abbott Elementary y pensé: ‘Soy tan feliz’. Este es el hombre adecuado para mí”, compartió Anne en Late Night with Seth Meyers.

¿Quién es Adam Shulman, el esposo de Anne Hathaway?

Sin embargo, aunque su historia de amor es conocida, no es mucho lo que se sabe del hombre que le robó el corazón de Anne Hathaway. Por eso, a continuación, te contamos algunos datos sobre él.

Tiene experiencia en la actuación

Al igual que su esposa, Adam Shulman quiso ser actor. Por eso, asistió a la Universidad de Brown, en donde se especializó en teatro. Tras graduarse en el año 2003, comenzó a actuar en proyectos.

De acuerdo a IMDb, actuó en un total de cinco producciones, tales como American Dreams (2005), El ala oeste de la Casa Blanca (2006) y Dos chalados y muchas curvas - El comienzo (2007).

Sin embargo, eventualmente, decidió abandonar la carrera para dedicarse a otras actividades.

También ha probado la producción

Luego de su matrimonio con Hathaway, Shulman colaboró con ella para producir Song One (2014), una película de drama independiente en la que su esposa también actuó.

“Al principio, tenía curiosidad por cómo iría. La gente siempre dice que no trabajes con tu cónyuge. Pero me encantó trabajar con él”, contó Anne a la revista People.

“Es muy bueno en esto y un productor maravilloso. Y siento que realmente aprendí mucho de él en el proceso”, añadió la celebridad.

Diseñó el anillo de compromiso de Hathaway

Shulman también es diseñador de joyas. De hecho, es copropietario de James Banks Design con la diseñadora Heidi Nahser Fink, a quien conoció en el rodaje de Alicia en el País de las Maravillas.

Adam envió a Nahser Fink algunas ideas para crear un colgante en forma de bombilla para Anne y ella se impresionó con sus dotes. A raíz de este intercambio, surgió su colaboración.

“Cuando Annie estaba en un rodaje largo en Londres y yo hacía teatro en Nueva York, me dijo: ‘No siento que tenga las luces en mi vida”, contó a 1stdibs sobre la creación de la pieza Lightkeeper.

“Una vez que la gente vio a Annie llevándolo, querían saber dónde conseguir un colgante Lightkeeper, y con su bendición, James Banks nació en 2011″, agregó.

“La empresa lleva el nombre de mi abuelo materno, que diseñaba joyas para mi abuela”, reveló. Con su experiencia y talento, también diseñó el anillo de compromiso que dio a Hathaway.

El diseñador creó que la joya la ayuda de la empresa de joyería de diamantes Kwiat. “Tenía una visión muy fuerte de lo que sabía que le encantaría a Anne”, dijo el propietario a People.

Ama ser padre

Adam Shulman también ha confesado que ama cada parte de la paternidad. Junto a Hathaway, ambos son padres de dos hijos que los llenan de completo orgullo: los pequeños Jonathan y Jack.

Tras el nacimiento de su primogénito, contó a People: “Todos los aspectos son increíbles”. Aparte, agregó que Anne no deja de “asombrarle” como mamá. “Cada día me hace apreciarla más”, dijo.

Por otro lado, la estrella de Los miserables ha elogiado también las habilidades como papá de su esposo. “Como era de esperar, es espectacular”, declaró a Entertainment Tonight.

Ayuda a Hathaway a mantenerse centrada

A lo largo de su carrera profesional, Anne Hathaway ha encarnado personajes retadores que pueden desafiar la estabilidad de cualquiera. Tal como el que encarnó en la película Obsesión (2019).

Durante estos momentos, su esposo la ayuda a separar su vida personal del rol. “Pensé que estaba haciendo un buen trabajo manteniéndome a salvo y en mi vida”, explicó a la revista antes citada.

“Y luego, al final, simplemente había tomado el control. Estoy realmente agradecida de haber tenido a mi esposo allí para recordarme dónde terminaba nuestra vida y dónde comenzaba ella y ayudar a mantener eso claro para mí”, concluyó.