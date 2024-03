Películas de Anne Hathaway que puedes ver mientras esperas el estreno de ‘The Idea of You’ el 16 de marzo

Películas Otras producciones donde puedes ver a Anne Hathaway mientras llega The Idea of You (Focus Features, Amazon Prime)

Anne Hathaway es definitivamente una de las actrices más versátiles y talentosas de Hollywood en las últimas décadas. Desde sus inicios en la pantalla grande hasta sus papeles más recientes, su capacidad para transformarse en una amplia gama de personajes la ha convertido en una favorita tanto para críticos como para audiencias de todo el mundo. No importa lo que haga, Anne siempre termina siendo parte de películas que nos invitan a soñar y a reflexionar sobre la vida.

Este inicio del 2024, la actriz ha estado en la mira como nunca por el gran estilo que destila en las alfombra rojas de los eventos de premios pero también porque regresará a la pantalla con la cinta The Idea of You, la cual será estrenada en Amazon Prime Video.

The Idea of You está basada en la novela del mismo nombre de Robinne Lee publicada en 2017, y cuenta la historia de Solène (a quien Anne Hathaway dará vida), una madre que lleva a su hija al Festival de Música de Coachella y se enamora de la estrella del pop internacional Hayes Campbell (interpretado por Nicholas Galitzine). Esto desencadena un romance emocionante y lleno de altibajos, especialmente por la diferencia de edad y de realidades.

Por ahora ya estpa disponible el avance completo y el estreno está programado para el próximo 16 de marzo. Así que mientras esperamos a que llegue a la plataforma de streaming, éstas son algunas películas de Anne Hathaway que puedes ver.

Películas de Anne Hathaway para ver mientras se estrena The Idea of You

One Day (2011)

Película One Day One Day (Film4 Productions)

La película protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess, se ha convertido en un clásico para los amantes de los dramas románticos. En esta adaptación de la novela de David Nicholls, Hathaway interpreta a Emma Morley, una joven optimista que entabla una amistad poco convencional con Dexter, interpretado por Jim Sturgess. La película sigue su relación a lo largo de los años, mostrando cómo evolucionan y cambian a medida que enfrentan los desafíos de la vida y el amor.

Love & Other Drugs (2010)

En esta cinta Anne Hathaway interpreta a Maggie Murdock, una mujer joven con la enfermedad de Parkinson. La trama sigue su relación con un vendedor de medicamentos (interpretado por Jake Gyllenhaal) mientras navegan por los desafíos de la vida y el amor. Una historia que te hará pasar por una amplia gama de emociones, desde la alegría hasta la tristeza.

The Devil Wears Prada (2006)

Una de las cintas más queridas El novio de Andy no era el mejor para ella (20th Century Fox)

Devil wears Prada, es una de las películas favoritas de las amantes de la moda y las comedias románticas alrededor del mundo. Su impacto en la cultura popular ha sido tan fuerte, que es difícil imaginarla sin la interpretación de Anne Hathaway. La actriz interpreta a Andy Sachs, una joven periodista que consigue un trabajo como asistente de la temida editora de una revista de moda, Miranda Priestly (interpretada por Meryl Streep). La película sigue la transformación de Andy mientras navega por el exigente mundo de la moda y descubre lo que realmente valora en la vida.

The Princess Diaries (2001)

Una de las películas con más corazón de Anne Hathaway que nos invita a recordar que las cosas maravillosas siempre suceden. Hathaway da vida a Mia Thermopolis, una adolescente común que por azares del destino descubre que es la heredera del trono de un pequeño país europeo ficticio llamado Genovia. La película sigue su viaje de autodescubrimiento mientras navega por los desafíos de la realeza y la adolescencia.