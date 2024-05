¡Adiós skinny! Los ‘boyfriend’ jeans son la tendencia de 2024 que te hará lucir elegante: así se usan

El básico de nuestros armarios está sufriendo una nueva transformación, pero no te preocupes, que estoy más que segura que podría encantarte, y es que este diseño de pantalones promete dos cosas, elegancia y comodidad, ¿suena perfecto no lo crees?

Los skinny jeans están pasando a un segundo plano, ya lo auguraban las tendencias de años anteriores, comenzando a usar los mom, que ayudaban a las mujeres a estilizar su figura y ocultar esos molestos rollitos de la pancita con un diseño holgado.

Tendencia boyfriend jeans 2024 Pinterest (Pinterest)

Después, la llegada de los wide leg, no hizo más que afianzar que nos encontrábamos en una era en la que, finalmente, la elegancia, no estaba peleada con la comodidad, al contrario, dejó los looks de streetstyle más glamurosos que muchas comenzaron a copiar, haciendo de estos jeans, los favoritos del 2023 y continuando su legado en 2024.

¿Qué son los boyfriend jeans?

Los boyfriend jeans son una prenda de aires masculinos con toques desaliñados que querrás probar alguna vez, y si, como su nombre lo dice, este tipo de corte bien podría provenir del armario de tu novio. Suelen ser muy anchos y mantener un tiro bajo con un sello desenfadado, con detalles desgastados y siempre deben lucir oversize.

Pese a ser uno de los estilos más rebeldes, este tipo de jeans propone algunos de los outfits más elegantes y chic para una salida casual con amigos, lucirás como toda una experta en moda y aquí te dejamos algunas claves para presumir tu look de boyfriend jeans con glamour, estoy segura de que amarás las combinaciones que se pueden lograr con ellos.

¿Cómo usar boyfriend jeans?

Si estás buscando darle un giro a tu estilo, entonces opta por unos ‘boyfriend’ jeans, te harán lucir rebelde, moderna y glamurosa, aquí te enseñamos como puedes combinarlos de forma elegante.

Boyfriend jeans con blusas satinadas

Las prendas satinadas serán tendencia, úsalas en faldas, vestidos o blusas como en este caso, combina con boyfriend jeans y complementa con zapatos de tacón bajos, lucirás elegante.

Boyfriend jeans con blusas victorianas

Para mantener la estética elegante digna de una experta en moda, entonces combina una blusa victoriana que está en tendencia con tus boyfriend jeans, aquí se le dio un toque de color con unos pumps animal print.

Boyfriend jeans con blazer

Si buscas algo de oficina, pero casual, entonces combina un blazer con camiseta estampada, boyfriend jeans y sandalias de tacón o stilettos, esta sin duda será una de las duplas ganadoras que dará un aspecto moderno a tu look.

Boyfriend jeans con tenis

Si buscas un look para una salida casual, entonces los tenis serán tus mejores aliados, aquí tenemos un outfit de Converse tipo bota, con boyfriend jeans al que se le puede sumar una chaqueta bomber o biker sumado a una camiseta, recuerda que para combinar estos pantalones debes sumar prendas pegadas al cuerpo para crear un equilibrio.

Boyfriend jeans con shackets

Las shackets son el aliado atemporal que luce perfecto con todo, es una combinación entre camisa y chaqueta que luce increíble, complementa con un top bandeau y tus boyfriend jeans, la cereza del pastel serán tus tenis favoritos.