¡Adiós blusas ‘básicas’! El top ‘bandeau’ será furor por ser elegante y favorecedor: así lo puedes usar

Los últimos años la moda ha buscado retomar algunas de las piezas que hicieron eco en décadas como los 90 y 2000, regresando prendas como jeans de tiro bajo o pantalones a la cadera y el famoso top ‘bandeau’ que se ha convertido en uno de los básicos atemporales de los armarios de las mujeres.

Existen diversas prendas que han logrado combatir las leyes del tiempo, y se han colocado como unas de las favoritas de las mujeres, sin importar la temporada, son perfectas para cualquier momento, y sin duda, en esta lista entran los tops que estamos a punto de presentarte.

Blusas de ‘banda’ o top ‘bandeau’ Pinterest (Pinterest)

Si lo que buscas es darle un giro a tu look con nuevas piezas en tu guardarropa, entonces, dale una oportunidad al top ‘bandeau’, será uno de tus grandes aliados, y no te preocupes, que no es necesario presumir una de las figuras que vemos en las revistas, pues nos queda a todas dependiendo las combinaciones que hagamos.

¿Qué son las blusas de ‘banda’ o top ‘bandeau’?

Quizá no es necesario hacer una gran presentación sobre lo que es un top ‘bandeau’ pues es una de las prendas más comunes en los centros comerciales en temporadas como la primavera y el verano, pero si su nombre aún no te termina de “sonar” entonces aquí te decimos como puedes identificarlo.

El top ‘bandeau’ se caracteriza por ser de un solo corte en forma recta o ‘tubular’, es corto y deja el abdomen al descubierto y a grandes rasgos se trata simplemente de una blusa strapless que íconos como Paris Hilton y Britney Spears llevaron con orgullo a principios de los 2000.

¿Cómo usar un top ‘bandeau’ de forma elegante?

Lo mejor de todo es que es una de las prendas más fáciles de combinar, pues existen tantos estilos que el límite se lo tendrás que poner tú, queda con gabardinas, blazers, jeans, faldas, es tan versátil que querrás hacerlo parte de tu estilo y lo mejor de todo es que no tienes que comprometer tu figura, lucirás estilizada y como una experta en moda, aquí te dejamos algunas claves que te pueden ser útiles.

Look de top ‘bandeau’ elegante

Combina tu top ‘bandeau’ con un pantalón fluido de tiro alto, úsalos del mismo color si buscas lucir estilizada, en este caso negro que aporta ese toque elegante con aires de old money, complementa con un peinado limpio de ligeras ondas en las puntas.

No olvides el animal print

El estampado animal print vuelve a ser tendencia, combínalo con una falda blanca o de mezclilla y complementa con unas alpargatas, lucirás fresca, complementa con accesorios dorados y gafas de sol.

Para las amantes de lo romántico

El top ‘bandeau’ es todo menos aburrido por lo que no se trata solo de una pieza sencilla, también puede llamar la atención a partir de diferentes texturas y diseños, ya dea florales, plisados, lentejuelas o plumas, úsalo en su versión más chic.

Al estilo Shakira ¡Casual y moderna!

Si buscas algo mucho más relajado entonces opta por un top ‘bandeau’ de mezclilla con unos baggy jeans o pantalones cargo, el toque chic se lo darás con un par de sandalias de tacón y gafas de sol.

Para un look ligero

Si quieres algo ligero para los climas calurosos, entonces combina pantalones acampanados, un top bandeau y alpargatas planas de plataforma, estarás fresca y cómoda.

Ponle un blazer

Para un look elegante suma un blazer, mom jeans o jeans de tiro alto, un top bandeau y sandalias si lo que buscas es algo cómodo.