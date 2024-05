¡Sin mostrar pancita! Los pantalones de ‘tiro bajo’ arrasarán y así los puedes usar de forma elegante

Este año la moda propone una amplia variedad de jeans para las mujeres, dejando atrás los famosos skinny y hasta los ‘mom’ para dar paso a nuevas siluetas que no solo son cómodas sino favorecedoras, y es un hecho, ya queremos probarlos todos.

PUBLICIDAD

Las tendencias se mueven y esta vez en dirección al estilo retro junto a estéticas Y2K y noventeras, trayendo de vuelta pantalones a la cadera y baggy jeans que la propia Shakira ya ha convertido en todo un éxito en los centros comerciales, sin embargo, los de tiro bajo aún siguen haciendo dudar a las mujeres.

Pantalones de tiro bajo Pinterest (Pinterest)

Ya lo decía el famoso guion de Barbie, ser mujer no es sencillo y a veces los estereotipos de belleza generan una serie de inseguridades en las mujeres, o simplemente prefieren ocultar ciertos aspectos de su cuerpo, esta es la razón por la que los pantalones de tiro bajo fueron perdiendo popularidad, pero ¿y si te dijera que pueden ser los más elegantes?

Recomendados

¿Cómo usar pantalones de tiro bajo de forma elegante?

Para usar un pantalón de tiro bajo no es estrictamente necesario mostrar el abdomen, son los expertos en moda quienes recomiendan no restar su particular característica con prendas que no permitan lucirlos, eso sí, proponen ‘mesura’ por lo que se puede tapar por completo o bien, simplemente dejar un poquito de piel a la vista.

Aquí te dejamos algunas claves para lucirlos de forma elegante, sin mostrar ‘pancita’, lo mejor de todo es que no hay un límite de edad para utilizarlos, pero sí algunos puntos a considerar como el uso de piezas cropped que queden justo a la altura de los jeans o complementar con piezas largas como gabardinas, camisas oversize, chamarras y blazers.

Un look elegante y fresco

Opta por colores neutros y claros si vives en zonas de climas cálidos o bien, si estás de vacaciones. Aquí tenemos un ejemplo de pantalones de tiro bajo claros con un top de cuello halter y un peinado clean look.

¿Buscas un look de oficina?

Para un look de oficina combina una camiseta básica con tus jeans favoritos de tiro bajo y dale el toque de girl boss con un abrigo largo y zapatos de tacón bajo, lucirás elegante y como toda una experta en moda.

No olvides tus tenis blancos

Este tipo de pantalones también luce de maravilla con tenis, combina prendas del mismo color como en este ejemplo, usando un total look negro que además alarga y estiliza la figura.

Súmate a la tendencia sastre

Los chalecos sastre y los pantalones de pinza serán tendencia, y lucen increíbles en colores neutros, además de que es perfecto para climas calurosos, opta por este tipo de piezas y presume el look más elegante. Combina con sandalias de tacón o planas.

Algo ligero para salir

Combina pantalones cargo y complementa con calzado del mismo color, por último suma una blusa de tirantes sencilla, te hará lucir estilizada y es un look perfecto para una salida con amigos.

¿A quién favorecen los pantalones de tiro bajo?

Los pantalones de tiro bajo son favorecedores para mujeres de cintura pronunciada, pues, permite resaltar todavía más esta zona del cuerpo, en el caso de quienes tienen el tronco muy largo o piernas muy cortas, pues, podría crear el efecto contrario.