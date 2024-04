¡Adiós mom jeans! Los ‘pata de elefante’ serán furor este 2024 y así los puedes usar de forma elegante

No importa la temporada, ni lo que las tendencias dicten, los jeans siguen siendo los grandes favoritos de las mujeres, pero si pensabas que esta prenda era siempre igual, te equivocas y son más camaleónicos y versátiles de lo que pudieras pensar.

Por mucho tiempo los ‘skinny’ fueron los predilectos de los outfits del streetstyle y las famosas; sin embargo, la llegada de los ‘mom jeans’, lo cambió todo, apostando por prendas que permitieran a quien las usara, sentirse cómodas, teniendo mayor facilidad de movimiento y además estilizando la figura. De ahí el éxito de pantalones como los ‘wide leg’, ‘baggy jeans’ y pantalones ‘cargo’.

El auge de este tipo de prendas viene acompañado de la estética de décadas atrás como los looks parisinos de camisas ‘marineras’, la ‘moda hippie’ y ese estilo de los 70, junto al regreso del ‘Y2K’ y los outfits noventeros que muchos añorábamos con vivir y que se han transportado a la actualidad para dejarnos un poquito de este sentido ‘vintage’ elegante y nostálgico.

¿Qué son los jeans ‘pata de elefante’?

Hay expertos que definen ciertos jeans como los más favorecedores y en esta lista se encuentran los de ‘pata de elefante’ son tan chic que te permitirá experimentar con algunos de los looks más llamativos y glamurosos que, sin duda, robarán las miradas de quienes te rodeen.

Esta vez no tuvo que pasar un periodo de tiempo tan largo para que los jeans de ‘pata de elefante’ regresaran, pues se trata de una tendencia retomada de los años 90, que se caracteriza por una pierna ancha de tipo oversize que está centrado en definir la cintura, mientras que propone algunos de los looks casuales más chic que es casi imposible decirles que no.

¿Cómo usar jeans ‘pata de elefante’?

Los medios especializados en moda, definen este tipo de ‘jeans’ como los indicados para looks casuales, pero, con los elementos necesarios, podremos hacerlos elegantes y glamurosos para robarte la atención de las personas que te rodean.

Solo debes tener en cuenta que al ser un tipo de prenda tan holgada lo mejor es dejarle el protagonismo a nuestras piernas, optando por prendas superiores ceñidas al torso o crops que dejen al descubierto tu figura y mantener un outfit armónico. Aquí te dejamos, algunos ejemplos para usar jeans patas de elefante que serán furor este 2024.

Jeans ‘pata de elefante’ con blusas románticas

¿Quieres resaltar tu figura entonces juega con los volúmenes, en este caso se combinó una blusa romántica de manga abullonada con hombreras y se combinó con jeans ‘pata de elefante’ de tiro alto tipo ‘paper bag’ con un cinturón grueso con textura, el toque final vino con un calzado alto de sandalias de tacón.

Jeans ‘pata de elefante’ con camisa

¿Notas el poder de los jeans ‘pata de elefante’? Aquí tenemos un ejemplo de un look que le queda a todas sin importar su edad, e incluso podríamos decir que luce mejor en mujeres maduras, aportando esa modernidad con esa mezcla retro que estaría penada por Carolina Herrera, pero bien puede acabar con sus reglas. Suma una camisa básica blanca o tu color preferido y opta por zapatos de tacón de plataforma o botines como cereza del pastel.

Jeans ‘pata de elefante’ con chaquetas crop

Desde chaquetas de mezclilla, corte crop, hasta unas biker que serán furor este 2024, usa este tipo de prendas a tu favor para resaltar tu figura y cubrirte de los climas inciertos, lucirás como toda una experta en moda.

Jeans de ‘pata de elefante’ con tops casuales (sin perder el glamour)

Si buscas un look casual, entonces optar por tops cortos o bustier si buscas un estilo romántico y sexy. En este ejemplo tenemos la combinación de una blusa halter y jeans pata de elefante con botines.