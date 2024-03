JLo prueba que se pueden usar prendas blancas sin lucir vulgar ni que se marquen celulitis con estos looks

Jennifer López La famosa dio clases de moda con estos looks blancos (@jlo/Instagram)

Muchas mujeres no se atreven a llevar prendas blancas después de los 50 porque consideran que las hace lucir vulgar y restan elegancia, pero Jennifer López prueba que no es así.

Y es que si alguien sabe de moda esa es la famosa cantante y actriz, y ha demostrado con sus múltiples looks que las prendas blancas se pueden llevar a cualquier edad.

Solo debes saber combinar estas prendas para que luzcas elegante y sensual, sin rayar en lo vulgar, y aquí tenemos algunos looks con los que nos lo enseña.

Los looks con los que Jennifer López prueba que se pueden llevar prendas blancas después de los 50

Vestido blanco ajustado

Jennifer López llevó un hermoso vestido blanco largo y ajustado, con ligero escote , con el que presumió su cuerpazo y derrochó elegancia.

Lo importante es que la tela no sea transparente para que no se marque nada y no te reste elegancia y ella lo combinó de forma original y moderna con botas brillantes.

Maxi falda y camisa blanca

La actriz y cantante también derrochó clase y elegancia llevando una maxi falda ancha dorada que combinó con una camisa blanca de mangas largas.

Este look es de los más elegantes que ha llevado y lo complementó con tacones, luciendo moderna y chic.

Falda lápiz y suéter blanco

JLo lució como toda una diosa llevando una falda lápiz en tono blanco que marcaba sus curvas a la perfección y la combinó con un suéter en el mismo tono.

La famosa llevó este look con clase, sin lucir vulgar, y complementó su atuendo con unos stilettos en tono crema.

Pantalón deportivo y top

La famosa también llevó un look muy casual con el que lució hermosa y nada vulgar llevando un pantalón deportivo en tono blanco.

Esta prenda la combinó con un top en el mismo tono, dejando ver su tonificado abdomen y luciendo moderna.