¡Tan elegante como ella!: el extravagante árbol de Navidad de JLo que toda mujer con clase debe tener

Jennifer López es una de las cantantes y actrices más famosas de Hollywood, que además es todo un icono de la moda.

La famosa sabe cómo combinar prendas elegantes, modernas y sexys, que la hacen destacar y lucir como de 20.

Por eso, se ha convertido en todo un referente de la moda, clase y elegancia, y no solo con sus looks, también con sus decoraciones.

El lujoso árbol navideño de Jennifer López que se robó la atención de sus fans

Recientemente Jennifer López posó con un look muy elegante y chic, compuesto por una maxi falda crema con detalles dorados y una camisa blanca de mangas largas con sandalias de plataforma plateadas con brillos.

Aunque la celebridad lució hermosa con este atuendo, que además es ideal para Navidad o Año Nuevo, fue su árbol de Navidad el que se robó la atención.

Y es que JLo posó sobre su árbol navideño extravagante, y es que es muy grande, de hecho, tres veces su tamaño, y es tan elegante como ella, en tono verde con detalles en tonos dorados, desde bambalinas hasta flores y hojas, todas en dorado, el tono con más clase de todos.

“OMG su arbolito es tan elegante como ella”, “amé su árbol de Navidad, es enorme”, “quiero un árbol navideño así”, “parece árbol de centro comercial de lo grande que es”, “wow que belleza de árbol, no me pude concentrar en ella”, “me encanta este árbol de Navidad”, y “de los arbolitos más wow que he visto de las celebridades”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Jennifer López La famosa presumió su árbol de Navidad y se robó las miradas (@jlo/Instagram)

JLo nunca deja de sorprender con las decoraciones navideñas en su mansión, pues siempre destaca con su clase y originalidad, y esta vez no fue la excepción.