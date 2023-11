“Parece indigente”, mientras JLo lleva vestido de 5 mil dólares, destruyen a su hija por su sencillo look

Jennifer López Emme, la hija de la cantante fue cruelmente criticada por su look (@jlo/Instagram)

Jennifer López es una de las actrices y cantantes más exitosas y también glamurosas del mundo del espectáculo, que se ha convertido en todo un icono de la moda.

Y es que a sus 54 años la famosa sabe cómo imponer tendencias con sus looks donde combina elegancia y sensualidad, demostrando que la edad es solo un número.

JLo deslumbra con cada prenda que luce y presume su cuerpazo, que a su edad mantiene tonificado, y parece una mujer de 30 años.

Te recomendamos: JLo enseña cómo llevar tenis con clase: el look que toda mujer de 50 puede lucir hasta para el trabajo

Sin embargo, muchos critican a su hija, Emme, quien desde hace unos años optó por llevar un estilo andrógino y se declaró no binaria, siendo apoyada por su famosa madre.

Pero, muchos no han estado de acuerdo con sus looks de pantalones anchos y camisetas oversize, además de su cabello corto, y la han llenado de críticas.

JLo lleva elegante y glamuroso vestido de 5 mil dólares, pero critican a su hija por su look sencillo

Jennifer López recientemente deslumbró con un hermoso vestido de la marca Burberry con la que fue a cenar con sus hijos Max y Emme.

La famosa llevó un vestido largo, de mangas largas y anchas, con cuello redondo, en tono morado, con cinturón marrón, que tenía un precio de 5 mil dólares.

JLo recibió miles de halagos por este look tan elegante y glamuroso, pero lamentablemente comenzaron a criticar a su hija Emme, quien llevó un atuendo más sencillo y andrógino.

Y es que la adolescente de 15 años llevó unos cargo pants en tono negro que combinó con una camiseta en el mismo tono oversize, que llevó por dentro del pantalón.

Este atuendo lo llevó con un cinturón negro, y su cabello lo llevó suelto y corto, dejando ver sus rizos al natural, pero como siempre la destruyeron.

Te recomendamos: JLo lleva el rubio “quita años” que disimula arrugas y debes probar antes que termine el 2023 si tienes 50

“Madre mía la hija 😮😮😮 no way”, “la hija parece indigente”, “ella tan bella y elegante con un vestido tan lindo y caro y la hija como niño de la calle”, “que horror esa hija de JLo debería ser mejor asesorada, que feo se viste”, “JLo siempre tan elegante y glamurosa, debería prestarle más atención a su hija que se está perdiendo”, “esa niña parece una indigente, no parece hija de JLo por dios”, “Jlo muy bonita pero si hija es punto y aparte”, y “la niña siempre mal vestida, debería darle vergüenza a Jennifer”, fueron algunas de las crueles críticas.

No es la primera vez que atacan a la hija de Jennifer López por sus looks, pero la cantante ha dejado claro que siempre apoyará a su hija, y hará lo que la haga feliz, además que Emme ignora los malos comentarios y no cambia su estilo por lo que digan los demás.