“Ni Niurka se atrevió a tanto”: Las nuevas uñas de Yeri Mua que son furor en redes, ¿las usarías?

Yeri Mua es bien conocida por la serie de polémicas que día con día se generan en redes sociales, pero esta vez, un detalle en su estilo, fue el que capturó la atención de sus más de 12 millones de seguidores.

Con extravagantes y brillantes looks, la llamada ‘Bratz Jarocha’ hace honor a su nombre, con vistosos estampados, lentejuelas, metalizados, plumas y transparencias que la colocan como una de las influencers cuyo estilo ha sido tan polémico como, en algunas ocasiones replicadas.

Actualmente, la influencer, de 22 años, se ha sumido en una nueva polémica con el reggaetonero, Dani Flow, luego de que se viralizara un video en el que él ofreció una polémica declaración en la que, para algunos, ‘minimizó’ lo que había sucedido entre Nath Campos y Rix.

Fue luego de darse a conocer su ‘punto de vista’ que Danna Paola reaccionó comentando: “Más el reggaetón mexicano, últimamente están sucediendo cosas como muy intensas con ciertas letras pasadas, como que ya no está chistoso; que al final yo no voy a decir que sí ‘sí este artista’, porque yo no soy nadie para decir ‘esto está bien, esto está mal’, pero sí creo que hay límites en escribir una canción y denigrar a una mujer”.

Yeri Mua hizo lo propio y compartió en redes sociales un hilo de Twitter donde incluía algunos reggaetoneros que, a su consideración, sí respetaban a las mujeres, misma, en la que no figuró Dani Flow.

Yeri Mua promociona su nuevo tema ‘Brattiputy’

El domingo pasado, Yeri Mua, compartió un nuevo video en redes sociales, para promocionar su nueva canción titulada ‘Brattiputy’ un tema de reggaetón que verá la luz esta semana.

En dicho clip, la influencer, se muestra con jeans, un cinturón de cadenas color plata y top de mariposa de lentejuelas color morado y azul, presumiendo su look pelirrojo actual, peinado con unas ondas y unas gafas de sol.

Sin embargo, lo que más impresión causó fueron sus extravagantes uñas con distintas aplicaciones, muy al estilo Niurka y Rosalía, dos celebridades que han dado de qué hablar cuando de manicuras de trata.

Yeri Mua presume el diseño de uñas más extravagante

Lo que destacó en el clip, no solo fue su top de lentejuelas, sino las extravagantes uñas que presumía, de un largo XL, lo que destacó fueron las aplicaciones que contenía.

Se trata de un diseño puntiagudo, en de distintos colores entre rosas y azules, donde presumía algunos detalles de personajes de Hello Kitty y osos de peluche, haciendo que las miradas se dirigieran exactamente hacia su peculiar manicura.

Es importante destacar que Rosalía en su momento usó un diseño muy parecido, donde colocaron una serie de animalitos y postres como helados y galletas sobre sus uñas.