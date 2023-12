VIDEO: Yeri Mua expuso que fue agredida por un menor y se va en contra de sus padres

Yeri Mua, una de las influencers del momento quedó envuelta en un escándalo que dio a conocer a través de sus redes sociales con un mensaje de reflexión, por lo que sus fans no tardaron en apoyarla frente a la incómoda situación que vivió.

La recién estrenada cantante es una de las mujeres más comentadas ante el éxito que ha logrado tener con su contenido en redes sociales y su más reciente sencillo ‘Chupón’ el cual la ha posicionado en las distintas plataformas musicales, convirtiéndose en todo un boom musical.

Fue mientras se encontraba en el aeropuerto, a punto de abordar un avión rumbo a Veracruz cuando Yeri vivió el desagradable episodio por culpa de un joven menor de edad.

Yeri Mua contó cómo fue agredida por un joven

Yeri Mua denunció que fue agredida por un adolescente de aproximadamente 17 años de edad en pleno aeropuerto y tras reclamarle y exigirle una disculpa este terminó culpándola a ella de la agresión, lo que desencadenó una discusión con el padre del chico.

Al parecer, la situación empeoró luego que los padres del joven la acusaran a ella de ser la culpable, por lo que ella los exhibió como irresponsables por aprobar dicho comportamiento, en lugar de corregir.

Tras el desafortunado escándalo en el aeropuerto, Mua relató que al tratarse de un menor prefirió no grabar la discusión pero consideró inaceptable que el padre permitiera la agresión a otra persona.

“Se los digo de una vez, yo no voy a permitir estas faltas de respeto, no grabé al chamaco que me faltó al respeto porque es menor de edad… Yo vengo aquí a llamar la atención de los padres, cómo es posible, yo iba caminando y estaba un chamaquito y me vio y me mete un golpe con su brazo y me empujó. Ustedes creen que yo voy a permitir que venga un chamaco y me golpee, entonces agarré y le dije ‘por qué me pegas’ y el chamaco me dice ‘tú me pegaste primero’… y estaba su papá al lado y me dijo ‘no mi hijo no te pegó, mi hijo no te hizo nada, el papá justificando al chamaco y le dije que cómo es posible que tú como papá permitas que tu hijo me pegue, le pegue a una mujer”, contó.

Te recomendamos: Yeri Mua desmiente con elegancia el rumor de envidias con Bellakath

Los fans de la influencer no tardaron en demostrarle su apoyo y hasta le mencionaron que debió grabarlo y exponerlo, pero ella prefirió resguardar su identidad al no contar con 18 años o más.

“Los niños de ahora ya no respetan ni a los mayores, ni a los maestros, ni a las mujeres, porque los papás salen a justificarlos, qué horror ¡Y ni lo conocía! El papá ya quería golpearme a mí por reclamarle”, agregó en una de sus historias en Instagram.