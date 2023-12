Yeri Mua desmiente con elegancia el rumor de envidias con Bellakath

Yeri Mua / Bellakath La influencer no dudó en mencionar a la reguetonera. (Instagram (@yerimua) / (@labellakath))

Yeri Mua y Bellakath son dos de las famosas del momento en México por lo que tras el éxito que han cosechado ambas no han tardado en aparecer las comparaciones entre ambas, al punto de asegurar que hay una enemistad entre ellas.

Y es que si bien Yeri Mua alcanzó la fama a través de las redes sociales, comienza a pisar fuerte en la industria musical tras el éxito que ha cosechado su tema ‘Chupón’, mientras que Bellakath lleva tiempo buscando consolidarse en el reguetón.

Los rumores de la presunta rivalidad surgió luego de la indirecta que ‘Bella’ lanzó a las mujeres que buscan incursionar en dicho género, lo cual fue calificado como una indirecta hacia Yeri, y ahora esta última ha hablado sobre las supuestas diferencias con su colega.

Así de elegante respondió Yeri Mua a rumores de enemistad con Bellakath

Yeri Mua concedió una entrevista en donde habló sobre la viralización que han tenido algunas de sus frases como ‘Traka’, ‘Khee’ y ‘Turbio’, pero para ella no hay ningún problema es que sean replicadas por otros, por lo que negó patentarlas.

“Cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero, si quieren patentar lo que quieran, yo no patento mis frases porque son para el mundo entero para que los usen en todos lados y traka”, mencionó.

También aprovecharon para preguntarle sobre su vida amorosa en especial sobre el presunto romance con el influencer Cry con el que ha sido vinculada desde hace meses, pero ella mantiene que se trata de una simple amistad.

Amo la manera en que ella no le gusta que estén comparando con nadie, porque el sol sale para todos😘pic.twitter.com/llXyGkOaNv — Yeri Mua News💋 (@Yerimuaanews) December 6, 2023

“Ay bebé esperáme, dejame así, así que me pase el aire, porque me quieren ver así ahorita ya con un hombre, pero no las llevamos super bien, un tipazo, agregó.

Para finalizar, le consultaron sobre cómo es su relación con Bellakath y ella no dudó en responder de la manera más elegante, dejando por el piso las habladurías de enemistad y hasta dejando entrever que podría haber una colaboración entre ellas.

“Ay Bellakath ahorita viene y vamos a pistear juntas, y es mi amiga personal… Claro que sí, se viene algo juntas”, resaltó mientras le preguntaban sobre la manera en la que logró rebasar el éxito de la reguetonera con su tema ‘Chupón’.

Tras la manera de responder sus seguidores aplaudieron como logra desenvolverse y demostrar que no pretende ser enemiga de nadie.