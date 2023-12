¡Triunfa el CryMua! Desde Times Square hasta murales en México, así arrasa el fenómeno viral

En el último año, Yeri Mua ha sido conocida por sus polémicas relaciones amorosas, su exuberante transformación y comentarios sin filtro. Esto hizo que durante un tiempo fuera una de las influencers con la peor reputación en redes sin embargo, su acercamiento al streamer Cry le ha dado un giro de 180° a su vida y su carrera.

Si bien Yeri siempre ha demostrado que es toda una mujer de negocios que ha levantado sola su propia marca, la relación con los creadores de contenido ‘El Paponas’ y Naim la llevaron a caer en conductas tóxicas que por poco llevan su carrera a la ruina.

Yeri Mua La Bratz Jarocha se ha catapultado a la fama con sus polémicas (Instagram)

Ahora, esa relación tan cercana que ha formado con Cry, la ha llevado a convertirse en una de las favoritas al grado de estar presente en el Times Square de Nueva York y como inspiración de muralistas.

Así empezó CryMua, la poderosa marca de Yeri Mua y Cry

Los influencers se conocieron luego de que Yeri Mua asistió a una reunión privada al departamento de Cry Mua, donde había otros influencers invitados que hicieron que todo fluyera como si se conociesen de toda la vida.

Cry es un streamer español de 24 años dedicado a crear contenido de reacciones a videos virales en TikTok y en Twitch, donde tiene más de 2.4 millones de seguidores.

Cry Los influencers se han hecho llamar "CryMua" por el gran éxito que han tenido juntos (Instagram)

Cabe resaltar que Cry no tiene la misma popularidad de Yeri Mua, pues siempre ha estado enfocado en su trabajo como streamer haciendo bromas y otras actividades, completamente alejado de las polémicas.

Sin embargo, su popularidad ha ido creciendo a pasos agigantados por el inicio del shippeo ‘CryMua’. Actualmente, en Instagram cuenta con 3 millones de seguidores y en TikTok, ha conseguido más de 3.8 millones de seguidores.

Yeri Mua y Cry The Real Los famosos causaron sensación y se convirtieron en tendencia en las redes (@yerimua/Instagram)

Aunque en realidad, ya habían tenido un acercamiento, pues la influencer dijo que el streamer había estado reaccionando a sus canciones pero que no se habían conocido en persona ni hablado directamente.

“Resulta que siempre sí voy a conocer a Cry esta noche [...] Traigo un outfit para conocerlo, porque obviamente no iba a conocer a Cry con este outfit de señora”, comentó la influencer en una ocasión. “Le mandé a Cry que quería ir a comer y al final le mandé la dirección de mi departamento para que pudiéramos hablar más tranquilos”, narró la influencer mexicana para emoción de sus seguidores.

La relación entre ambos generó mucho interés entre su público y personas ajenas a ellos que comenzaron a seguirlos, esperando contenido juntos. Fue así como comenzaron a llamarse CryMua. Muchos incluso los relacionaban sentimentalmente pues Yeri señaló que le parecía “guapillo”.

Hacia finales de octubre, CryMua hicieron su primera colaboración a vísperas de ‘Halloween’, rebasando los 700 mil espectadores.

Ahora, la popularidad del dúo los ha llevado a aparecer en el Times Square de Nueva York, donde se proyect una de sus fotografías en el evento Men of The Year 2023 de GQ México. En la imagen, la influencer desató por su look compuesto por un vestido azul rey con detalles en plateado y zapatillas también plateadas. Mientras que Cry hizo match con un saco azul rey con brillantes.

Yeri Mua La influencer veracruzana ha triunfado a lo grande (Instagram)

Los fans no tardaron en reaccionar y celebrar la hazaña, pues según expresan, desde que los ven juntos, han mostrado su mejor versión.

Además de esto, la pareja fue inspiración del artista de graffiti @mister.a.one, quien compartió su más reciente obra: un mural de Yeri Mua y Cry.