Dhasia Wezka revela lo más tóxico de su relación con ‘Rayito’ y alerta a mujeres para no dejarse

Dhasia Wezka, influencer conocida por sus contenidos irreverentes y por ser brutalmente honesta ha dado mucho de qué hablar en redes sociales tras hacer revelaciones muy turbias sobre su relación con el también influencer Ryan Hoffman, conocido como ‘Rayito’ y hermano de la polémica Yosstop.

La creadora de contenido participó en un episodio del podcast de ‘Un tal Fredo’ en donde habló de cómo esas situaciones tan tóxicas la llevaron a generar una dependencia emocional que casi acaba con su vida.

Dhasia Wezka La influencer habló de su relación tóxica con Ryan Hoffman, hermano de Yosstop (TikTok)

El romance se dio en 2014 y aunque las cosas parecían ir bien, pronto comenzaron a tener conductas destructivas, derivadas del estilo de vida tan desenfrenado de ‘Rayito’. Gritos, excesos, infidelidades y hasta intentos de abuso por parte de los amigos de Hoffman, fueron mermando poco a poco su relación hasta que llegó el punto en el que esta era insostenible, algo que sus mismos seguidores comenzaron a notar en redes sociales.

“Yo creo que para él soy lo peor que le ha pasado en la vida y para mí igualmente, lo peor que me ha pasado en la vida” dijo la influencer a Un Tal Fredo.

Dhasia Wezka revela detalles turbios de su relación con Ryan Hoffman

Dhasia Wezka La influencer habló de cómo su relación tóxica la volvió emocionalmente dependiente (Instagram)

De acuerdo con su versión, Dhasia había tenido una relación tormentosa con un hombre mucho mayor que ella antes de estar con Rayito, además de que creció en una familia disfuncional con un papá abusivo.

“Él es conocido pues ‘el rey de la fiesta’ y no es fiesta de salir a antro, es fiesta de exceso de todo”, comenzó a describir Dhasia refiriéndose a Ryan perso sin mencionarlo. La influencer también contó cómo esa relación la llevó a estar tan expuesta en redes sociales.

“Era demasiado exceso (...) De repente me empiezan a seguir por él, no sabían quien era yo. Ahí empezó una interacción que me empezó a causar mucha ansiedad. Todo era grabarlo y compartirlo. Sí me volví parte de su contenido porque él lo quiso no porque yo lo quise. Era para que la gente se riera de cómo molestaba a la novia. En un momento se volvió divertido porque nunca había tenido atención”, dijo.

Dhasia Wezka La influencer habló de cómo su relación tóxica la volvió emocionalmente dependiente (Instagram)

Los amigos de su ex pareja eran parte de la relación tóxica

De acuerdo con Dhasia, ‘Rayito’ estaba involucrado con personas que incluso intentaron abusar de ella alegando que todo “era una broma”. “Sus amigos eran horribles. Alguna vez uno de ellos, me meto a un cuarto y me dice ven ven y estábamos en una peda en su casa y de repente me agarra el cabello y me baja hacia su parte durísimo y salgo espantadísima y le digo (a Rayito) ‘este vato me acaba de hacer esto’ y él así ‘ay era una prueba’ y yo así de ‘por qué no me defiendes’. Muchos de sus amigos nos trataban así a todas. Hay muy pocos que se salvan de eso porque sí son buenas personas. Sí se aprovechaban de su fama y hacían cosas muy delictivas y lo hemos platicado entre varias”

En otra ocasión, viajó con él y sus amigos a Bélgica, donde se lleva a cabo el festival de música electrínica conocido como Tomorrowland. Ahí puso su vida en riesgo por consumo de sustancias, orillado por Hoffman.

“Me acuerdo que llegamos al festival y me agarraron dos de sus amigos de que ya pásala bien y me meten una pastilla. Yo no quería y me hace reacción alérgica a los 15 minutos, se me inflama toda la boca, me salieron aftas y él (Ryan) fue de ‘me arruinaste el viaje’. Yo estaba sola”, contó Dhasia.

El mensaje que dejó Dhasia sobre no dejarse en una relación abusiva

“¿Por qué simplemente no se fue de ahí?” ha sido la pregunta que le hacen en redes sociales. Algunos incluso le han echado la culpa de haber sido igual de tóxica sin embargo, algo que la sociedad no toma en cuenta cuando hay una relación abusiva, es la dependencia emocional que se puede derivar de ésta. La propia Dhasia reveló lo difícil que le fue tomar la decisión de terminar con Ryan porque creía que su valor dependía de él, además de que aceptó que ella también llegó a tener conductas tóxicas, cayendo en un ciclo vicioso. La influencer se dio cuenta que no merecía esa vida y finalmente rompió con él.

Algunas de las lecciones más importantes que el caso de Dhasia deja son: