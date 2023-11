Miku no se calla y dice todo sobre la tormentosa relación en la que estuvo por 8 años

Una nueva polémica ha surgido en las redes sociales y está dando de qué hablar por las fuertes declaraciones de la influencer de belleza Miku respecto a la relación tóxica que sostuvo con el también influencer Mane.

La creadora de contenido dejó ver que la relación no fue tan buena como sus fans pensaban pues llegó a sufrir agresiones y abuso emocional.

Miku, cuyo nombre real es Valeria Marbeli, contó su experiencia en el podcast de Un Tal Fredo, dejando a los internautas helados por todo lo que reveló del influencer especializado en contenido de comida. En contexto, la pareja era muy popular en redes sociales y tenían un canal llamado MikuyMane, donde documentaban su día a día viviendo juntos, razón por la que las confesiones de Miku tomaron a todos por sorpresa.

Influencer Así fue la polémica relación entre los creadores de contenido Miku y Mane (Instagram)

Una tormentosa relación de 8 años

En las últimas horas se han viralizado fragmentos del episodio “Chisme Miku: mis 8 años de relación tóxica”, en donde la joven denuncia la violencia que vivió por parte de su ahora ex pareja. Una de las revelaciones más impactantes fue que casi pierde la vida tras someterse a una liposucción, motivada por Mane.

“Me hice una liposucción, nadie lo sabe, pero su hermana se iba a casar, yo era la maquillista. Ese día dije, me siento muy mal creo que no puedo ir a la boda. Yo sentía que me moría, no podía caminar. Con su hermano me cargaron como costal de papas, me metieron al asiento de atrás del coche y me llevaron”, dijo Miku. “La maquillé como pude, yo estaba doblada a la mitad porque no podía pararme de dolor”.

Tras estar varios días con el malestar, la influencer acudió con un doctor, quien le detectó una bacteria que ya se había esparcido por toda la espalda. Esto la llevó a ser internada de emergencia, a punto de morir por la reacción alérgica derivada de la bacteria.

Por si fuera poco, la influencer habló de cómo siempre tenía que soportar comentarios negativos sobre su imagen, al tiempo que lidiaba con trastornos de la conducta alimentaria.

“Él siempre hacía sus comentarios como estás gorda, pinche gordita traga pasteles, de cariño. Entonces, yo vengo de un trastorno alimenticio y de una cirugía que casi me mata”

Miku actualmente tiene 31 años y gracias a la popularidad que adquirió con sus videos de maquillaje en Youtube es que se hizo de una base sólida de fans que la llevaron a poder lanzar su propia línea de maquillaje. En sus videos, la influencer muestra paso a paso cómo arreglarte para diversos eventos y también ofrece cursos de maquillaje

Por su parte, Mane se defendió ante las acusaciones de Miku

El influencer no se quedó callado y aunque aceptó que las cosas no estuvieron bien en la relación, destacó que ambos tuvieron la culpa.

“Ambos, ambas partes sabemos qué hicimos y qué no hicimos, porque ambos fuimos parte de eso. Ambos veníamos de unas relaciones en las que veníamos lastimados, a mi parecer. (...) No creo que todo haya sido malo, ni todo bueno. Éramos una pareja en crecimiento. Tuvo un proceso y lo quiera entender o no, está bien”, destacó el también músico en sus comentarios durante el en vivo.