“Ni Federica P. Luche se atrevió a tanto”: Mamá da incómodo discurso en los XV años de su hija

Muchas jóvenes sueñan con tener una fiesta de XV Años como de cuento de hadas, llena de detalles encantadores, un vestido de princesa y mucha diversión. Sin embargo, no siempre resultan como esperan pues terceros interceden. Fue así como una quinceañera se volvió viral en TikTok.

“Arita”, como se escucha en el video, se veía hermosa con su vestido de quince sin embargo, su madre se encargó de convertir un emotivo momento en una pesadilla gracias a su incómodo discurso.

Viral Una quinceañera sufrió con un discurso incómodo de su mamá (TikTok)

“Sus XV años y lo voy a decir en vivo también que Arita a sus 12 años cuando tuvo su primera menstruación lo recibió con gozo, con alegría, con estructura, con felicidad y no hay vergüenza de decir esto porque son etapas de las mujeres por las que pasamos y me da gusto que Ara pueda ver las cosas de esa forma no con temor sino con alegría de enfrentarlo, de prepararse, de hacerlo. Y sé que vas a tomar las mejores decisiones y aún así papi y mamá estamos para ti en todo, lo sabes. Te amo”, pronuncia la mujer para después comenzar a hablarle como si la joven fuese un bebé. “Mi bebé. Siempre vas a ser mi bebé. No le gusta que le haga ay mi cosita , mi bebé. Pero siempre serás mi bebé. Te amamos”.

Si bien la joven no hace nada al respecto, se puede percibir su incomodidad. Esto hizo que internautas de inmediato comentaran la publicación, comparando a la señora con la mismísima Federica P. Luche.

“Ni federica peluche se atrevió a tanto!!!”; “Federica peluche avergonzando a Bibi”; “Federica peluche estaba actuando pero esta señora 😭”; “Federica P. Luche ha sido superada”, se lee.

Por supuesto, la intervención de la señora fue muy criticada ya que muchos señalaron que no debió haber hecho mención de cosas tan personales.

“Podrá ser algo que no deba dar vergüenza, claro, es natural, pero sigue siendo algo íntimo y privado”; “es su mamá o su enemiga??”; “unque la menstruación no es motivo de vergüenza, dudo que nadie la reciba con alegría y gozo y no me parece lo más agradable que puedan decir de mí”; “Cuando me caiga mal mi hija no dire nada pero habrá señales”; “Es algo muy personal para la niña. No tenía que decir eso pobre niña Federica Peluche se quedó corta”, expresaron.

Por esto la comparan con Federica P. Luche

Lo que hizo que muchos mencionaran a Federica P. Luche (interpretada por Consuelo Duval) fue un episodio de ‘La Familia P.Luche” en el que ésta se encarga de que toda la ciudad se entere de que su hija Bibi (interpretada por Regina Blandón) tuvo su primer periodo, humillándola hasta en televisión. “Ya dejaste de ser una niña rara para convertirte en toda una señorita...rara”, le dice